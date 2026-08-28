Gobierno enviará hoy al Congreso el pedido de facultades legislativas: "Son 8 puntos que queremos que el Legislativo evalúe"

28/08/2026 / Exitosa Noticias / Política

El Gobierno enviará este viernes al Congreso de la República el pedido de facultades legislativas, luego de que el Consejo de Ministros aprobara el proyecto final de solicitud, confirmó el ministro de Desarrollo Agrario y Riego, Marco Vinelli, en diálogo con Exitosa.

El titular del Midagri explicó que el Ejecutivo plantea ocho puntos que deberán ser evaluados por el Legislativo con el objetivo de agilizar diversas medidas consideradas prioritarias para el país.

Según indicó, el Gobierno espera que el Parlamento pueda revisar el pedido con prontitud para destrabar procesos y acelerar la atención de las principales demandas de la población.

"El día de ayer el Consejo de Ministros debatió el proyecto final de solicitud de pedir facultades. Hoy día se está remitiendo. Son ocho puntos en los cuales queremos que el Legislativo lo evalúe y nos pueda otorgar la facultad", señaló Vinelli durante la entrevista.

Ocho áreas que busca impulsar el Ejecutivo

Entre los principales temas incluidos en la solicitud se encuentran la seguridad y las acciones destinadas a atender los posibles efectos del fenómeno de El Niño. Asimismo, el pedido contempla medidas vinculadas con la administración pública y la transformación digital del Estado.

El ministro también detalló que se han considerado asuntos relacionados con el sector agrícola, la sanidad forestal y la gestión del agua. A ello se suman propuestas orientadas a impulsar a las pequeñas y medianas empresas (pymes), además de cambios en materia tributaria para favorecer su crecimiento.

"Para destacar están los temas de seguridad, el tema para atender el fenómeno del niño, los temas de desinformación administrativa y digitalización del Estado, los temas agrícolas, sanidad forestal, agua, impulso a las pymes, un tema de reforma también tributaria para poder ayudarlos y que puedan seguir creciendo", explicó.

El octavo eje está relacionado con el saneamiento y la titulación de terrenos, con la finalidad de reducir los tiempos necesarios para que la población pueda acceder a viviendas.

🔴🔵 #HablemosClaro💬💬 | En diálogo con Exitosa, el ministro de Desarrollo Agrario y Riego, Marco Vinelli, confirmó que el Gobierno enviará hoy al Congreso el pedido de facultades legislativas. "Son 8 puntos que queremos que el Legislativo evalúe y nos pueda aprobar", señaló.... pic.twitter.com/xCivWPWhmI — Exitosa Noticias (@exitosape) August 28, 2026

Gobierno busca acelerar resultados

Vinelli sostuvo que el Ejecutivo acudirá al Congreso para explicar cada uno de los puntos incluidos en la solicitud y buscar que las medidas puedan avanzar sin mayores retrasos. El objetivo, según remarcó, es reducir las trabas administrativas que actualmente dificultan la ejecución de determinadas acciones.

"Y el tema de saneamiento, para poder otorgar títulos más rápidos, para poder hacer las construcciones de viviendas que necesita la población más rápida. Es un conjunto de pedidos que esperamos que el Legislativo lo evalúe prontamente", afirmó.

Finalmente, el ministro señaló que el Gobierno busca responder con mayor rapidez a las demandas ciudadanas y acelerar el cumplimiento de sus compromisos.

"Nosotros iremos también a ir a explicarlos y de esa manera poder destrabar la enmaraña de los reglamentos que tenemos en este momento y poder avanzar más rápido, porque como bien señalas tú, la población nos pide resultados inmediatos. Nosotros estamos trabajando 24 por 7 y la idea es que con esto aceleremos el paso de poder cumplir todas las promesas de campaña", concluyó.

Con el envío del pedido al Congreso, el Ejecutivo inicia ahora el proceso para obtener facultades que le permitan impulsar medidas en ocho áreas consideradas prioritarias. La evaluación y eventual aprobación del Parlamento será clave para determinar qué tan rápido podrán aplicarse estas reformas.