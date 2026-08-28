¿Vas a comprar un auto usado? Estas son las revisiones que podrían evitarte una costosa estafa

28/08/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Encontrar un auto usado a un precio atractivo puede generar una sensación de oportunidad que lleve al comprador a tomar una decisión apresurada. Sin embargo, antes de cerrar el trato, es fundamental verificar que el vehículo realmente pertenezca a la persona que lo ofrece y que no tenga inconvenientes registrales que puedan impedir o complicar la transferencia.

No te dejes convencer por el precio

La Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (SUNARP) recuerda que la información registral permite conocer datos importantes sobre la situación jurídica del vehículo.

El Registro de Propiedad Vehicular cuenta con una partida para cada unidad, donde se registra, entre otros aspectos, el historial de dominio y las cargas o gravámenes que puedan afectarla.

Por ello, uno de los primeros pasos antes de entregar una inicial o realizar el pago total debe ser comprobar quién figura como propietario. La identidad del vendedor debe coincidir con la información registrada. Si existe una diferencia o la persona que ofrece el auto asegura actuar en representación del dueño, será necesario verificar que cuente con las facultades correspondientes.

SUNARP también aconseja prestar atención a cualquier garantía, embargo, gravamen u otra anotación que pueda recaer sobre el vehículo. Estos elementos pueden afectar la operación y generar inconvenientes para quien pretende convertirse en el nuevo propietario.

Revisa documentos y características del vehículo

La revisión no debe quedarse únicamente en la plataforma registral. El comprador también debe comparar los datos de los documentos con las características físicas del automóvil. La placa, marca, modelo, número de motor y número de serie deben corresponder con la información registrada y con la unidad que se pretende adquirir.

Una diferencia aparentemente pequeña puede ser una señal de alerta. Por eso, es recomendable realizar una inspección detallada antes de firmar cualquier documento o entregar dinero.

También puede ser conveniente solicitar una revisión mecánica para conocer el estado real del vehículo y detectar posibles desperfectos que no sean visibles durante una primera visita.

Otro punto importante es comprobar que el vehículo pueda ser transferido sin inconvenientes. SUNARP ha señalado anteriormente que, antes de concretar una transferencia, el comprador debe verificar que el auto no tenga deudas, multas, juicios pendientes u orden de captura.

Asimismo, la transferencia debe formalizarse correctamente. En una compraventa vehicular, comprador y vendedor deben acudir a una notaría con sus documentos de identidad para realizar el procedimiento correspondiente.

Como medida adicional de protección, existe el bloqueo registral, un mecanismo que permite reservar la prioridad para una futura compraventa. Este bloqueo tiene una vigencia de 60 días hábiles y busca proteger la ejecución o inscripción del acto acordado.