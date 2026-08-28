Ignacio Buse vs. Benjamin Bonzi: hora y dónde ver el duelo por la semifinal del ATP 250 de Winston-Salem

28/08/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Tras cerrar una jorna histórica ante Juan Manuel Cerúndolo 7-6 (4), 4-6 y 6-2 en los cuartos de final del ATP 250 de Winston-Salem, el peruano Ignacio Buse se enfrentará en la semifinal del certamen a Benjamin Bonzi para definir quién será el primer tenista clasifificado a la gran final.

Ignacio Buse vs. Benjamin Bonzi por la semifinal del ATP 250 de Winston-Salem

La primera raque nacional continúa cosechando nuevos logros en su corta carrera demostrando el gran presente y futuro que tiene en el tenis. Luego de vencer al argentino Cerúndolo por 2-1 alcanzó por primera vez esta instancia en un torneo sobre cemento y ahora afrontará un nuevo reto al medirse ante el francés Bonzi.

Este último no será un rival nada fácil para 'Nacho' debido a que llega a este duelo tras superar al neerlandés Botic Van de Zandschulp por 2-0 en la etapa anterior disputado en Carolina del Norte, Estados Unidos.

El peruano y el galo jugarán la semifinal del ATP 250 de Winston-Salem este viernes, 28 de agosto. Se tiene previsto que el partido inicie alrededor de las 3:00 p.m. (hora peruana).

Cabe mencionar que, este enfrentamiento será una nueva oportunidad que Buse pueda seguir haciendo historia sobre la pista dura y conseguir el boleto a su primera final ATP en esta superficie, después de alcanzar las semifinales en el circuito internacional por primera vez.

Ready to rock 🤘



Ignacio Buse faces Benjamin Bonzi in Friday's featured semifinal, presented by @Truist!#WSOpen pic.twitter.com/Uwqy19c3mE — Winston-Salem Open (@WSOpen) August 28, 2026

¿Dónde se podrá ver la semifinal del ATP 250 Winston-Salem entre Ignacio Buse y Benjamin Bonzi?

Los aficionados al tenis así como aquellos peruanos que alentaran a Ignacio Buse tendrán la oportunidad de disfrutar de esta semfinal a través de la señal de ESPN mediante Disney+ que es el servicio de streaming por suscripción que transmite este certamen.

Cabe señalar que otra de las opciones por la cual se podrá ver el duelo entre la primera raquetal del Perú y su rival galo mediante la transmisión de Tennis TV. Un dato no menor es que será la primera vez que Buse y Bonzi se enfrenten por primera vez en el circuito profesional por lo que será un choque completamente nuevo para ambos.

Tras disputar los cuartos de final del ATP 250 de Winston-Salem y vencer por 2-1 al argentino Juan Manuel Cerúndolo, este viernes 28 de agosto desde las 3:00 p.m el tenista peruano Igancio Buse se enfrentará al francés Benjamin Bonzi por la semifinal del torneo y quien resulte ganador será acreedor del boleto a la gran final.