Minsa advierte sanciones por difundir información confidencial de pacientes sin autorización

28/08/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Ante la reciente multa a la Clínica Delgado por entregar al Ministerio Público la historia clínica completa de Nadine Heredia sin consentimiento, autorización de su representante ni orden judicial. El Minsa ha difundido un comunicado en redes sociales, en el que advierte sanciones por difundir información confidencial de pacientes sin autorización.

Minsa emite comunicado sobre sanciones de

El Ministerio de Salud (Minsa) emitió un comunicado para recordar a los establecimientos de salud, profesionales, servidores y demás personas que tengan acceso a información médica que deben preservar la confidencialidad y privacidad de los pacientes.

Por medio de la comunicación, la entidad señaló que esta obligación está respaldada por la legislación vigente y busca proteger los datos personales y la dignidad de quienes reciben atención médica.

"No está permitida la difusión, publicación o exposición no autorizada de datos personales o información clínica que permite identificar a un paciente, a través de redes sociales, medios de comunicación, plataformas digitales u otros canales, salvo los supuestos expresamente establecidos por la ley o cuando exista el consentimiento correspondiente", enfatiza el comunicado.

🔴 COMUNICADO | En resguardo del derecho a la intimidad, la confidencialidad de la información en salud y la protección de los datos personales de los pacientes, el Ministerio de Salud informa lo siguiente: pic.twitter.com/Jo4nhQCG3z — Ministerio de Salud (@Minsa_Peru) August 28, 2026

El Minsa precisó que la información contenida en las historias clínicas tiene carácter confidencial y se encuentra protegida por ley. Por ello, quienes accedan a estos datos debido a sus funciones tienen el deber de mantener la reserva correspondiente y evitar cualquier uso o divulgación indebida.

Asimismo, la institución explicó que la protección alcanza diversos tipos de información relacionada con el estado de salud de una persona. Entre ellos se encuentran los diagnósticos, resultados de exámenes, tratamientos, imágenes, documentos, datos de identificación y cualquier otro dato vinculado con su atención médica.

Posibles responsabilidades

Dicho comunicado advierte, además, que el incumplimiento del deber de confidencialidad y de las disposiciones relacionadas con la protección de datos personales puede generar responsabilidades administrativas, civiles o penales, dependiendo de las circunstancias y del marco legal aplicable.

El pronunciamiento del Minsa ocurre en un contexto en el que la información vinculada a pacientes puede circular rápidamente a través de redes sociales y plataformas digitales. Frente a ello, la institución recordó que el acceso a una historia clínica o a datos relacionados con una atención médica no significa que estos puedan ser difundidos libremente.

Finalmente, el Ministerio de Salud (Minsa) reafirmó que la privacidad y confidencialidad de los pacientes deben ser siempre respetadas y advirtió las sanciones correspondientes al incumplir un aspecto que está avalado por la ley.