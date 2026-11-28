28/11/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El cambio de autoridades municipales no debe convertirse en un problema para la limpieza de las calles. El Ministerio del Ambiente (MINAM) exhortó a las municipalidades provinciales y distritales del país a garantizar la continuidad del servicio de limpieza pública durante el cierre de las actuales gestiones y el inicio de las nuevas administraciones, con especial atención a las fiestas de fin de año.

El cambio de gestión no debe interrumpir el servicio de limpieza pública

La advertencia busca evitar que la transición municipal provoque interrupciones en el recojo de basura y genere acumulación de residuos sólidos en espacios públicos, situación que puede afectar la salud de los ciudadanos y ocasionar contaminación ambiental.

El sector recordó que, de acuerdo con el Decreto Legislativo n.° 1278, Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos, y su reglamento, los gobiernos locales tienen la obligación de garantizar que este servicio se preste de manera ininterrumpida en sus respectivas jurisdicciones, independientemente de los cambios de autoridades.

Por ello, el MINAM pidió a los funcionarios salientes y entrantes priorizar determinados aspectos durante el proceso de transferencia, como la revisión de los contratos vigentes y la disponibilidad de maquinaria, trabajadores y presupuesto para mantener las labores de limpieza.

Asimismo, la Dirección General de Gestión de Residuos Sólidos del ministerio brinda asistencia técnica y orientación especializada a las autoridades municipales y sus equipos, mediante diferentes mecanismos y plataformas de atención.

OEFA identificó 72 puntos críticos en Chorrillos

La exhortación del MINAM se produce en un contexto de acumulación de residuos sólidos en diferentes espacios públicos. Como parte de sus labores de supervisión, el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) realizó dos intervenciones en el distrito de Chorrillos durante noviembre.

La primera inspección se desarrolló el 23 de noviembre, cuando los especialistas identificaron 32 puntos de acumulación de basura en distintas vías del distrito. Los resultados fueron comunicados a la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML), para que ejerza sus competencias de fiscalización ambiental y solicite información sobre las acciones destinadas a restablecer el servicio.

Un día después, el 24 de noviembre, otro equipo técnico del OEFA registró 40 puntos críticos adicionales con presencia de residuos sólidos en la vía pública. Durante este recorrido también constató que la Municipalidad Distrital de Chorrillos ejecutaba labores de recolección y limpieza en dos de los lugares identificados.

Los puntos fueron incorporados al aplicativo Reporta Residuos del OEFA, mediante coordenadas y fotografías georreferenciadas que permitirán facilitar su seguimiento y atención.

¿Qué entidad debe fiscalizar el servicio?

El MINAM precisó que la Municipalidad Metropolitana de Lima es la entidad de fiscalización ambiental competente para supervisar y fiscalizar el manejo de residuos sólidos y la prestación de los servicios correspondientes a cargo de la Municipalidad Distrital de Chorrillos. También puede aplicar sanciones cuando corresponda.

Por esta razón, el OEFA comunicó los resultados de sus intervenciones a la MML, a fin de que adopte las medidas correspondientes dentro de sus atribuciones.

En conclusión, el cambio de gestión municipal no exime a las autoridades de sus responsabilidades con la ciudadanía. Garantizar la limpieza pública debe ser una prioridad durante todo el proceso de transferencia, especialmente en una temporada de mayor generación de residuos, para evitar calles acumuladas de basura y proteger la salud de la población.