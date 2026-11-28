28/11/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

En diálogo con Exitosa, el ministro de Salud, Luis Dyer, anunció la ampliación de 200 camas UCI en hospitales de Lima. Además, informó que el Minsa coordina un convenio con el sector privado para contar con mayor disponibilidad de estas unidades ante posibles emergencias.

Uso de camas UCI por dengue son mínimas

De acuerdo con el titular del Minsa, no hay relación entre la enfermedad del dengue y las cama UCI. Indicó que el porcentaje de pacientes que las ocupa por este mal es ínfimo. Empero, aseguró que la ampliación en Lima está en desarrollo para dar una mejor atención en los centros hospitalarios de la capital.

"Sabemos que tenemos unas 1156 a nivel nacional, estamos a un 87 %. Pero también decirle a la población que el dengue en el tema de la UCI no tiene relación. Solo el 1.8 % de las camas están ocupadas por temas de dengue. Estamos trabajando la ampliación en Lima a 200 unidades más y con la ACP, corriendo un convenio para usarlas de forma inmediata, sostuvo.

🔴🔵🚨 #EXCLUSIVO | En diálogo con Exitosa, el ministro de Salud, Luis Dyer, señaló que vienen conteniendo la situación sanitaria en las regiones del norte afectadas por las lluvias. Sin embargo, advirtió que las precipitaciones podrían intensificarse nuevamente durante este fin de semana, por lo que mantienen las acciones de prevención y respuesta ante posibles emergencias. 📻 95.5 FM 📡 6.1 señal digital abierta 📺 Movistar: 34 SD - 734 HD 🌐 https://t.co/BsJDK3T8iL — Exitosa Noticias (@exitosape) November 28, 2026

Luis Dyer aseguró que el sistema de salud en el país no ha colapsado y que por ejemplo, en el norte, se ha logrado contener la emergencia, tras las intensas lluvias que azotaron varias regiones. Sobre el fallo en los Sistemas Alternativos de Recolección y Evacuación de Aguas de Lluvia (Sares) ofreció una explicación.

"Lo que ha pasado es que la lluvia fue tan fuerte en un momento dado, de que los Sares no se han logrado encender, debido a que la altura empezó a llegar a un tema de riesgo donde tuvieron que desconectar la parte eléctrica. Ahora están funcionando, precisó".

Gobierno sigue presente en el norte

Tras movilizarse al norte por la emergencia suscitada por las fuertes precipitaciones, el titular del Minsa aseguró que Keiko Fujimori y los ministros que viajaron aún permanecen en la zona. Sobre su trabajo en un centro de salud, indicó que al estar cerca de un río se está sacando agua con motobombas.

Estamos alrededor de cinco ministros y la misma presidenta, cada uno enfocado en su sector. En mi caso, estoy en el hospital Cayetano Heredia, se ha hecho un buen trabajo toda la madrugada y en este momento no hay problema de inundación", precisó.

El ministro Luis Dyer confirmó en diálogo con Exitosa que en los hospitales de Lima habrá 200 camas UCI más que servirán para una mejor atención. Asimismo, afirmó que se coordina un convenio con clínicas privadas para acceder a las que tienen.