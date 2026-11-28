28/11/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El servicio comercial en cinco estaciones de la Línea 2 del Metro de Lima fue restablecido luego de que culminaran los trabajos de mantenimiento general programados en la Etapa 1A. Así lo informó el concesionario Metro de Lima Línea 2 mediante un comunicado dirigido a todos sus usuarios, difundido este sábado 28 de noviembre de 2026.

¿Qué informó el Metro de Lima sobre el restablecimiento?

En su comunicado oficial, el concesionario precisó que el servicio comercial en las cinco estaciones de la Etapa 1A ya se encuentra restablecido, luego de finalizar las labores de mantenimiento general.

La empresa también destacó que estas intervenciones forman parte de sus acciones orientadas a mantener las condiciones de seguridad y calidad en la prestación del servicio ferroviario.

La comunicación representa una noticia importante para los pasajeros que utilizan este sistema de transporte en sus desplazamientos diarios, debido a que podrán retomar sus viajes en las cinco estaciones que permanecieron comprendidas en los trabajos de mantenimiento.

Asimismo, la empresa concesionaria agradeció la comprensión de los usuarios durante el periodo de intervención y reiteró su compromiso con la seguridad y la calidad del servicio que brinda a los pasajeros.

¿Cuáles son las estaciones?

Los cinco puntos donde se restableció la atención pertenecen a la Etapa 1A de la Línea 2. La relación comprende las siguientes estaciones:

Evitamiento.

Óvalo Santa Anita.

Colectora Industrial.

Hermilio Valdizán.

Mercado Santa Anita.

Concesionario reitera compromiso con los usuarios

A través del documento, fechado en Lima el 28 de noviembre de 2026, Metro de Lima Línea 2 expresó su agradecimiento a los pasajeros por la comprensión mostrada durante el desarrollo de los trabajos.

La pasada intervención respondió a labores de mantenimiento previamente programadas y tiene como finalidad preservar la seguridad y la calidad del servicio que se brinda a los pasajeros.

Además, la empresa señaló que mantiene su compromiso con dos aspectos fundamentales para el funcionamiento del sistema: la seguridad de los usuarios y la calidad del servicio comercial.

Tuneladora Micaela culmina excavación de más de 11 km en la Línea 2

La tuneladora Micaela culminó su labor en la construcción del primer metro subterráneo del Perú, tras completar la excavación de más de 11 kilómetros de túneles. La maquinaria perforó 7,2 kilómetros del ramal de la Línea 4 y otros cuatro kilómetros de la Línea 2 del Metro de Lima y Callao, dando paso a su desmontaje y retiro.

Según comunicó la concesionaria mediante sus redes sociales, el equipo fue desmontado y extraído a través del Pozo de Ventilación PV4-7 BIS, situado en la avenida Elmer Faucett, en el Callao. Ante ello, la entidad detalló que todos los componentes de la maquinaria serán trasladados posteriormente hacia la Planta de Dovelas

MTC

El restablecimiento de las operaciones en las cinco estaciones de la Etapa 1A permite retomar la atención comercial tras la culminación del mantenimiento general. Los pasajeros podrán volver a utilizar estos puntos del sistema, mientras el concesionario mantiene su compromiso de garantizar condiciones adecuadas para el transporte ferroviario.