27/11/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La Municipalidad de Chorrillos, liderada por el alcalde Richard Cortez, exhortó este 27 de noviembre a la población a evitar ingresar al mar y alejarse de la orilla. La medida responde al oleaje anómalo de moderado a fuerte que afecta el litoral y ha motivado el cierre parcial de la Costa Verde.

La Dirección de Hidrografía y Navegación (DHN) de la Marina de Guerra del Perú emitió el Aviso Especial de Oleaje por oleaje del suroeste. Según el comunicado, estas condiciones seguirán hasta el domingo 29 de noviembre, con una posible extensión de fecha de acuerdo con los estudios del clima

Comunicado de la municipalidad de Chorrillos por oleaje.

Suspensión de actividades hasta el 29

Ante ello, la comuna dirigió sus recomendaciones a vecinos, bañistas, deportistas náuticos, pescadores y público en general, enfatizando el cuidado sobre todo en horas de marea alta.

"Se recomienda suspender las actividades pesqueras artesanales, deportivas y recreativas en el mar hasta el restablecimiento de las condiciones normales, respetando en todo momento la señalización preventiva, el eventual cierre temporal de accesos a playas y las disposiciones del personal de Defensa Civil, Serenazgo y la Policía Nacional", señaló la Municipalidad de Chorrillos.

Cabe mencionar que el fenómeno coincide con la elevación del nivel del mar por anomalías positivas asociadas a El Niño y El Niño Costero, así como con la fase de luna llena.

En esa línea, la autoridad marítima advirtió que esta combinación incrementa la amplitud de las mareas y genera mareas altas más elevadas, aumentando el alcance del agua hacia tierra adentro en playas abiertas, semiabiertas y de poca pendiente.

Monitoreo activo en el borde costero

No obstante, la Municipalidad de Chorrillos mantiene un despliegue constante en coordinación permanente con las autoridades marítimas y los equipos de primera respuesta para resguardar la integridad de la ciudadanía.

"Se pide a los vecinos mantenerse informados exclusivamente a través de los canales oficiales de la comuna y de la Marina de Guerra del Perú", se lee en el comunicado.

Este seguimiento abarca todo el borde costero del distrito con el objetivo de evaluar la evolución del mar y aplicar cualquier medida adicional de prevención o restricción temporal de accesos.

De esta manera, las autoridades locales y marítimas buscan reducir riesgos entre la población mientras persista la alerta emitida por la DHN en la costa limeña.