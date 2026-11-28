28/11/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

Cerca de un colegio en la provincia de Kunar, al noreste de Afganistán, se registró una explosión que dejó 10 personas fallecidas y al menos 110 heridos, según informó un portavoz de los talibanes. Investigaciones preliminares señalan que el hecho ocurrió en un almacén que contenía material explosivo.

Desesperación entre los heridos

Las fuentes oficiales señalan que esto se debe a una negligencia por falta de medidas de seguridad en dicho depósito que era propiedad de empresas mineras. Esto trajo como consecuencia una detonación que se expandió hasta un centro educativo Shagai, provocando varias muertes y más de un centenar de agraviados.

Algunas imágenes de videos grabados permitieron ver el desespero de varios menores heridos y ensangrentados que se dirigían hacia centros de salud. Para ello, utilizaron cualquier medio de transporte a su alcance, con el fin de ser atendidos. Cabe precisar que esta provincia que limita con Pakistán es de diversa actividad minera.

Just In: An explosion in at middle school Afghanistan. More than 40 school students were killed after Pakistani Air Force bombed a school in Afghanistan's Kunar province. https://t.co/7boP8WE5t7 — Harpreet Sandhu (@TheHarpreetTake) November 28, 2026

Sami-ul-Haq Haq Bayan, jefe provincial del Departamento de Información y Cultura, contó a AFP que algunos de los escolares ya retornaron a sus hogares, mientras que otros permanecen internados. No descartó que la cifra de víctimas pueda aumentar y precisó que entre los decesos hay estudiantes y civiles, incluidas mujeres.

El suceso ocurre una semana después de que cuatro estudiantes de escuela coránica murieran y otros dos resultaran heridos al detonar un remanente explosivo de guerra en la provincia suroriental de Farah.

También sucede tres meses después de un hecho similar acontecido en Kabul, capital de Afganistán, cuando una explosión en un centro educativo dejó 42 estudiantes heridos. La agencia Reuters reportó que de los 35 menores hospitalizados, unos 35 tenían menos de 10 años.

Testigo narró los hechos

Un hombre que presenció el accidente identificado como Junaid Ahmad Jahani, declaró para la agencia EFE que ocurrió en el interior de una vivienda cercana a un centro educativo y que había una decena de fallecidos, cuando se hablaba de solo siete. Incluso, llegó a contar que contabilizó por lo menos una treintena de muertos en el lugar.

"Por lo que pude ver, unos 30 estudiantes y mujeres podrían haber fallecido, mientras que otras más de 30 personas resultaron heridas", afirmó el ciudadano afgano.

Una explosión en un almacén de explosivos utilizados para la actividad minera en Kunar, provincia al norte de Afganistán, ha dejado al menos a 10 personas fallecidas. El hecho ha ocurrido cerca de un colegio.