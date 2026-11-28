28/11/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Este lunes 30 de noviembre, algunos distritos de Lima y el Callao se verán afectados por el corte de luz programado por Pluz Energía. Conoce las zonas exactas donde se efectuará la interrupción temporal del servicio.

Corte de luz el lunes 30 de noviembre: ¿cuál es el motivo?

De acuerdo al comunicado, las interrupciones del servicio eléctrico se realizarán en diferentes horarios y en áreas específicas como urbanizaciones, calles, manzanas y asentamientos humanos este lunes, por lo que Pluz Energía insta a sus usuarios a tomar medidas preventivas.

Asimismo, les recuerda revisar detenidamente el cronograma oficial para identificar a tiempo si sus viviendas o negocios se verán afectados por el corte de luz por trabajos de mantenimiento preventivo que tienen como objetivo mejorar el suministro y evitar averías futuras.

Distritos afectados por el corte de luz: zonas y horarios

Para anticiparte al corte de luz y saber si tienes una interrupción del servicio programada para esta semana, puedes acceder al siguiente ENLACE de Pluz Energía. A continuación te detallamos qué zonas de Lima y el Callao no tendrán electricidad este lunes 30 de noviembre.

Áreas afectadas en Comas

Desde las 8:30 a. m. hasta las 5:30 p. m. en A. H. Año Nuevo mz. H2, I2, J2, jr. Iglesias cdras. 1, 2, av. Hernando de la Valle cdra. 1, av. Túpac Amaru cdras. 42, 43, 69, 70, calle David León cdra. 1, calle José González cdra. 1, calle G. Lapeyre cdra. 1, jr. Higinio cdras. 2, 3, jr. Iribarren cdras. 2, 3, jr. Juan Peña cdra. 3, calle Las Palmas mz. S2.

En San Martín de Porres

Desde las 8:30 a. m. hasta las 6:00 p. m. en av. Canta Callao / Los Alisos, Los Jardines del Naranjal mz. B, D, L, M, Los Robles de Naranjal: mz A, B; Los Portales de Naranjal: mz. A, B1, B3, D; Prog. Viv. Valle Hermoso de Naranjal: mz. A, urb. La Virreyna mz. A, E.

Corte de luz en San Juan de Lurigancho

Desde las 11:00 a. m. hasta las 3:00 p. m. en calle 7 mz. J lote 3.

Desde las 11:00 a. m. hasta las 4:00 p. m. en urb. Los Jazmines av. Canto Grande cdras. 7, 36, mz. B, av. Las Flores cdras. 1, 2, 6, mz. B, B7, jr. Las Dalias mz. T, U, jr. Las Gardenias cdras. 1, 7, mz. P, U, jr. Las Hortensias cdra. 1, mz. R, jr. Las Lilas cdra. 1, mz. B, P, R, jr. Los Heliotropos cdra. 1, mz. T, U, jr. Los Jacintos cdra. 1, mz. T, U, jr. Los Laureles cdras. 1, 7, mz. G, M, R, jr. Los Lirios cdras. 1, 7, mz. P, pasaje Las Madreselvas cdra. 1, mz. G, urb. San Rafael av. Las Flores mz. B, B7, D, D7, calle José A. de Sucre cdras. 2, 6, mz. D, D7, E, E7, calle José Bernardo Alcedo cdras. 2, mz. C, E, calle José de San Martín cdra. 6, mz. C, C7, jr. Las Dalias cdra. 1, calle Los Jazmines cdra. 7, mz. B, DL Calle Mariscal Miller cdra. 1, mz. B, B7, calle Ramón Castilla cdras. 1, 6, mz. A, calle Simón Bolívar cdra. 6, mz. A, C, C7, D7.

En Ancón

Desde las 9:00 a. m. hasta las 6:00 p. m. en asoc. de Viv. Las Pampas de Piedras Gordas Los Damnificados de Ancón mz. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L.

En resumen, de acuerdo a Pluz Energía, el 30 de noviembre habrá corte de luz en determinadas zonas de Lima y el Callao, por lo que se recomienda tomar medidas previsionales desde ya.