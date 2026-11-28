28/11/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

El 'Cinturón de Fuego del Pacífico' registra nuevo movimiento sísmico. Conoce todos los detalles del fuerte sismo de magnitud 6.7 que sacudió el este de Rusia este sábado 28 de noviembre y si activa una alerta de tsunami en el litoral peruano según la Marina de Guerra del Perú.

Sismo sacude el Cinturón de Fuego del Pacífico: temblor en Rusia

De acuerdo al último reporte del Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS, por sus siglas en inglés), un fuerte sismo se registró este sábado 28 de noviembre cerca de la costa oriental de Rusia, una zona caracterizada por su intensa actividad tectónica debido a su ubicación en el denominado Cinturón de Fuego del Pacífico.

El informe preliminar precisa que el movimiento telúrico alcanzó una magnitud de 6.7 y se registró a las 13:15 UTC (al promediar las 8:15 a. m. en Perú), cerca de la ciudad Yélizovo, en la región rusa de de Kamchatka.

El sismo tuvo una profundidad aproximada de 188.42 kilómetros, según el registro del USGS. Sus coordenadas lo ubicaron a unos 62 kilómetros al noroeste de Yelizovo y cerca de Petropávlovsk-Kamchatski, una de las principales ciudades de esa región rusa.

Fuerte temblor en Rusia: ¿se reportan víctimas?

Hasta el cierre de esta nota de Exitosa, las autoridades en Rusia no han reportado daños materiales ni víctimas por el fuerte sismo que sacudió el este del país. Sin embargo, exhortan a su ciudadanía a tomar sus previsiones ante una eventual réplica.

Reporte de sismo en Rusia.

¿Se activa alerta de tsunami en Perú tras sismo en Rusia?

El epicentro del movimiento telúrico sentido este sábado se encuentra dentro del denominado 'Cinturón de Fuego del Pacífico', una extensa zona caracterizada por una elevada actividad sísmica y volcánica. Por ello, los movimientos telúricos son frecuentes en diferentes puntos de ese territorio.

En el marco de las actividades sísmica, las autoridades peruanas se mantienen a la expectativa sobre cada detalle de los temblores, especialmente si se registra en el océano Pacífico. A través de su cuenta oficial de X, la Dirección de Hidrografía y Navegación (DHN) de la Marina de Guerra del Perú, precisó que el fuerte sismo de magnitud 6.7 en Rusia no genera alerta de tsunami en el litoral peruano.

DHN de la Marina de Guerra del Perú descarta alerta de tsunami.

¿Qué debe llevar una mochila de emergencia?

La actividad sísmica internacional nos recuerda la importancia de poner en marcha planes de respuesta ante sismos, incluyendo simulacros multipeligro y campañas de sensibilización. Además, debemos tener siempre lista la mochila de emergencia recomendada por INDECI y la cual debe incluir objetos y alimentos no perecibles.

No olvides colocar en tu mochila: alcohol o desinfectante, medicina, pastillas, vendas y curitas, toallas y frazadas, agua embotellada, alimentos enlatados, linterna y radio a pila. Si en caso se tenga entre los integrantes de la familia a un bebé, una mujer gestante o un adulto mayor, se deben incluir objetos como: biberones, pañales, papillas, mantas, abrigo extra, termómetro, entre otras cosas más que puedan ser requeridas.

Es así como se reportó que este sábado, un sismo de magnitud 6.7 sacudió Rusia. Ante esta situación, la Marina de Guerra del Perú informó que la actividad sísmica en el 'Cinturón de Fuego del Pacífico' registrada hoy, no activa una alerta de tsunami en el litoral peruano.