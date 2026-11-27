27/11/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

En comunicación con Exitosa, el ministro de Desarrollo Agrario y Riego, Marco Vinelli, afirmó este viernes que el Ejecutivo ha dispuesto que el Ejército asuma la atención de la emergencia por las recientes lluvias en Piura, luego de advertir dificultades de comunicación y falta de presencia de autoridades locales en las primeras horas.

"Estamos disponiendo que sea el Ejército el que se encargue de este tipo de equipamiento, dado que la autoridad local ha respondido fuera de la madrugada. En cambio, el Ejército, como tiene el personal acuartelado, puede salir inmediatamente y brindar la ayuda correspondiente."

Pide a autoridades facilitar trabajos militares

En esa misma línea, Marco Vinelli precisó que el Ejecutivo solicitó al gobierno regional y a los municipios poner sus equipos bajo administración militar para acelerar las labores de evacuación del agua acumulada

"Hemos pedido al gobierno regional a las municipalidades que nos entreguen toda su maquinaria para que pueda ser administrada por el Ejército y poder brindar la ayuda lo más rápido posible."

🔴🔵#InformamosYOpinamos 🗯️🗯️ | En comunicación con Exitosa, Marco Vinelli, ministro de Desarrollo Agrario y Riego, destacó las acciones que el actual Gobierno ha realizado desde su inicio destacando la descolmatación de los ríos Piura y Tumbes. Agregó que se han visto afectados... pic.twitter.com/sukFOyFJQ4 — Exitosa Noticias (@exitosape) November 28, 2026

Ausencia de autoridades locales y operatividad en puntos críticos

El titular del Midagri sostuvo que el Ministerio de Defensa estuvo operando desde la madrugada en la atención de la emergencia en Piura sin que se presentaran autoridades locales en el lugar, un panorama al que hizo especial observación ante la magnitud de los daños causados en la región norteña.

"El Ministerio de Defensa es la que estuvo aquí trabajando desde la 1:30 de la mañana y no se apersonó ninguna autoridad local para poder apoyar a retirar el agua. El Ejército está apoyando desde ayer, es un gran soporte para nosotros en este momento y seguimos acá."

Asimismo, consultado por la cantidad de efectivos en la zona tras mencionarse una cifra de 250 militares, Marco Vinelli aclaró que ese contingente corresponde a un punto específico y que existen más elementos desplegados en otros sectores con aniegos.

Exhortación del Mindef y refuerzo con trasvasadoras

La postura Vinelli responde a lo que previamente, desde el Ministerio de Defensa (Mindef), el titular Rafael Belaunde exhortaba a los gobiernos locales a poner motobombas y equipos de intervención bajo control del Ejército para evacuar el agua acumulada en Piura.

Asimismo, la cartera anunció la instalación de una tercera trasvasadora en la ciudad para reforzar la extracción de agua empozada, sumándose a las dos primeras desplegadas en las urbanizaciones El Chilcal e Ignacio Merino, mientras Belaúnde aseguró que permanecerá en la región hasta controlar la emergencia.

El planteamiento de Marco Vinelli sobre el rol del Ejército y la administración de maquinarias del GORE Piura y las municipalidades, junto con la exhortación del Mindef para centralizar motobombas y equipos, busca agilizar la respuesta frente a las lluvias intensas y los aniegos en la región. La coordinación será decisiva ante nuevos episodios de precipitaciones.