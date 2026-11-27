27/11/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Luego de que se confirmara que ocho militares fallecieron en el VRAEM en un accidente de helicóptero, se dispuso su traslado hacia la morgue de Ayacucho. Entre tanto, el piloto y único sobreviviente fue evacuado a Lima para que reciba atención médica por las lesiones que sufrió.

Accidente fatal

Equipos de rescate llegaron hasta el distrito de Pucacolpa, provincia de Huanta, lugar donde se reportó el siniestro y que tras las labores, se encontraron a nueve personas, ocho muertas y una sola con vida. Una vez acabadas las tareas, se procedió el traslado de los cadáveres para las pruebas de rigor.

Por otra parte, el único sobreviviente, identificado como comandante FAP Enzo Espinoza Roque, quien pilotaba la unidad MI-17, con matrícula FAP 636 de la Fuerza Aérea del Perú, fue trasladado a la capital. Debido a las heridas que sufrió tras el siniestro, requiere de una atención especializada para garantizar su recuperación.

#EnVivo | Trasladan a la morgue los restos de los ocho militares que fallecieron tras el accidente de un helicóptero de la FAP en el Vraem. El piloto, único sobreviviente, fue evacuado a Lima para recibir atención médica especializada. Mantente informado en la WEB ► https://t.co/prWMaxwW21 — Canal N (@canalN_) November 27, 2026

Cabe precisar que estos elementos de las Fuerzas Armadas realizaban un operativo antiterrorista para rescatar a una patrulla que necesitaba auxilio. Se trasladaron e un helicóptero y al promediar las 10:00 de la noche del último jueves se registró el accidente del que se pudo confirmar su gravedad un día después.

Al respecto, el ministro de Justicia, Ernesto Álvarez Miranda, se pronunció en sus redes sociales y lamentó la pérdida del personal militar. "Es admirable el compromiso y vocación de sacrificio de nuestros pilotos y comandos FAP. Que los caídos hoy encuentren el tierno abrazo del Señor", escribió el titular del MINJUSDH.

Relación de militares fallecidos

A través de un segundo comunicado de parte del Comando Especial VRAEM se dio a conocer de la relación de efectivos que perecieron en este siniestro. Entre ellos estaba la tripulación del helicóptero MI-17 y el de patrullaje del Ejército que fue rescatado:

Capitán FAP Bruno Rivas Zegarra

Suboficial de Primera FAP Jorge Evanan Mendoza

Suboficial de Primera FAP Franklin Odar Yovera

Suboficial de Segunda FAP Luis Alcántara Castillo

Suboficial de Segunda FAP Marcos Palomino Ayme

Suboficial de Segunda EP Segundo Pereira Huayambe

Suboficial de Segunda EP Carlos Huanilo Santamaria

Suboficial de Tercera EP Crisologo Contreras Huaman

Tras rescatarse a nueve militares, ocho de ellos fallecidos, se procedió al traslado a la morgue de Ayacucho de los cadáveres para las pruebas de rigor. Por otro lado, al comandante que sobrevivió y resultó herido lo trasladaron a Lima para que reciba atención médica especializada.