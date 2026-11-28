28/11/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Mantenerse informado sobre el comportamiento y precio actual del dólar te permite tomar decisiones más acertadas. Por ello, te revelamos a cuánto cotiza el tipo de cambio en la jornada de hoy, sábado 28 de noviembre en Perú.

Dólar hoy en Perú: precio Sunat este 28 de noviembre

Revisa cómo se mueve la moneda estadounidense en el mercado cambiario peruano durante esta jornada y cuáles son las referencias que debes tener en cuenta si planeas cambiar dólares por soles o viceversa.

Pues bien, mantenerse informado sobre el comportamiento actual del dólar permite cuidar mejor el poder adquisitivo, especialmente si se va planeando realizar compras, cambiar ahorros o afrontar diversos gastos a pocos días de comenzar diciembre y con la llegada de las fiestas de fin de año.

Así que para ayudarte a comparar alternativas antes de concretar una operación con la moneda estadounidense hoy, sábado 28 de noviembre, te revelamos a cuánto cotiza el tipo de cambio para la compra y venta en la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat), que representa la referencia oficial utilizada en operaciones tributarias, declaraciones aduaneras y registros contables en Perú.

SÁBADO 28 DE NOVIEMBRE ¿Subió el precio del dólar HOY en Perú? Conoce a cuánto cotiza el tipo de cambio este viernes 27 de noviembre Lee también COMPRA VENTA S/ 3,455 S/ 3,465

¿Subió el precio del dólar? Pues bien, de acuerdo a los valores reflejados en la página oficial de Sunat, se muestra una leve variación a la baja, en comparación con los dos últimos días donde los precios eran los siguientes:

Jueves 26 de noviembre: Compra a S/ 3,490 - Venta a S/ 3,496.

de noviembre: Compra a S/ 3,490 - Venta a S/ 3,496. Viernes 27 de noviembre: Compra a S/ 3,470 - Venta a S/ 3,484.

¿A cuánto cotiza el tipo de cambio del dólar paralelo?

El tipo de cambio tiene un impacto en distintos aspectos de la economía cotidiana. Por ello, antes de realizar una operación o transacción financiera es ideal conocer su valor no solo en el mercado oficial, sino también en el paralelo o casas de cambio en Perú.

El dólar paralelo u 'Ocoña' o también conocido como 'dólar de la calle' cotiza de la siguiente manera este sábado, según el portal cuántoestáeldólar.pe:

Mercado paralelo (casas de cambio): compra S/ 3,440 | venta S/ 3,470.

Cotización del tipo de cambio del dólar paralelo u Ocoña.

¿A cuánto cerró el dólar ayer, viernes 27 de noviembre?

El Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) publica diariamente la cotización oficial del dólar al cierre de cada jornada cambiaria. Esta información permite conocer las variaciones de la moneda estadounidense frente al sol y sirve como referencia para quienes necesitan comprar o vender divisas, realizar operaciones financieras o planificar sus gastos.

En ese sentido, la entidad liderada por Julio Velarde precisa que la divisa cerró ayer, viernes 27 de noviembre, en 3,4550 (con apertura de 3,4670), mientras que el tipo de cambio interbancario concluyó con un valor promedio de 3,4598, con un máximo de 3,4670 y un mínimo de 3,4530.

Este sábado 28 de noviembre, en Perú, las consultas sobre el precio del dólar y el tipo de cambio se mantienen, especialmente entre las personas que necesitan comprar o vender dólares o guardar parte de sus ahorros. Por ello, te revelamos a cuánto cotiza la moneda en la Sunat y el mercado paralelo.