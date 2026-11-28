28/11/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

El Ministerio de Cultura (Mincul) declara en emergencia el Complejo Arqueológico Monumental de Kuélap (CAMK), ubicado en la provincia de Luya, departamento de Amazonas, para fortalecer su protección y conservación ante los riesgos asociados al Fenómeno El Niño (FEN) y la temporada de lluvias 2026-2027.

Kuélap en emergencia ante El Niño: ¿por cuánto tiempo?

Uno de los complejos arqueológicos más emblemáticos del país enfrenta un escenario de riesgo que llevó al Gobierno a tomar una decisión extraordinaria para evitar posibles daños en sus estructuras y preservar su valor histórico.

Mediante la Resolución Viceministerial N.° 000326-2026-VMPCIC/MC, publicada en el diario El Peruano, este sábado 28 de noviembre, el Gobierno, a través del Ministerio de Cultura declaró en emergencia el Complejo Arqueológico Monumental de Kuélap.

La disposición establece acciones de protección y conservación para este importante monumento ubicado en la región Amazonas. De acuerdo a la normativa emitida por el Viceministerio de Patrimonio Cultural e Industrias Culturales, la medida se efectuará por un plazo de 90 días, debido a la vulnerabilidad del Kuélap frente a las lluvias intensas que podrían presentarse durante la temporada 2026-2027.

¿Qué medidas se adoptarán en la fortaleza de Kuélap?

La resolución precisa que la medida responde a los pronósticos oficiales elaborados por la Comisión Multisectorial encargada del Estudio Nacional del Fenómeno El Niño (ENFEN), que sustentan la necesidad de adoptar medidas extraordinarias para prevenir posibles afectaciones al monumento y la pérdida de información arqueológica.

En ese sentido, como parte de las acciones contempladas, se ejecutarán:

Trabajos de estabilización preventiva mediante la instalación de apuntalamientos metálicos en tres puntos de conservación identificados como PC02, PC03 y PC04, ubicado en el lado suroeste de la fortaleza Kuélap.

Las intervenciones comprenderán el suministro y preparación de los elementos necesarios, el acondicionamiento de las áreas de trabajo y la instalación de los sistemas de apuntalamiento.

Labores de supervisión, verificación, control técnico, ajustes.

Monitoreo inicial para garantizar que los trabajos se desarrollen conforme a las especificaciones correspondientes.

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