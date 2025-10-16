Defensoría de la PNP sobre fallecimiento de joven en protestas: "Nos sometemos a las investigaciones"

16/10/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

En diálogo con Exitosa, el director general de la Defensoría de la Policía Nacional del Perú, Máximo Ramírez, se refirió al fallecimiento de un joven durante las protestas y aseguró que se someten a las investigaciones del caso.

"Sabemos que el personal del Grupo Terna no estuvo en este operativo, pero si es que hay alguien que se escapó, que huyó o que su jefe lo mandó, que la investigación lo diga. Nos sometemos a todas las investigaciones del caso ", aseguró.

Lamentaron fallecimiento de manifestante

Asimismo, durante la entrevista sostenida con Nicolás Lúcar, el representante de la Defensoría de la PNP lamentó el fallecimiento de Eduardo Ruiz, indicando que se dio luego de que una marcha pacífica se tornara violenta.

"Pero lo que si lamentamos es que esta persona haya perdido la vida en esta marcha, que supuestamente era pacífica y se tornó en violenta, totalmente violenta", indicó.

Sin embargo, resaltó que en la PNP también hay heridos y existen imágenes muy fuertes respecto a las graves lesiones que sufrieron efectivos policiales.

"Hay que pasar los dos imágenes, hay varias imágenes muy crudas de policías con la cara rota, con la cara hinchada, en donde lo golpean en el suelo, lo masacran con palos, porque han roto los palos de la Plaza San Martín. Porque una persona que marcha pacíficamente no saca esos palos, ni las piedras, ni destruye las calles de Lima", dijo.

Pidió sanción para quienes atacaron policías

Además, lamentó que se llegara a tener la cifra de 84 policías heridos durante las manifestaciones y expresó que se debería penar judicialmente esta clase de acciones.

"La verdad es que no pensábamos que íbamos a llegar a este extremo de 84 policías heridos. Es lamentable, el policía simplemente sale a cumplir su labor de resguardar el orden público y mira lo que recibe. Aguantar, resistir para proteger el Congreso, para proteger las instituciones del Estado y que estos vándalos no destruyan la ciudad. (...) Que debe ser sancionado penalmente con la cárcel", exhortó.

En esa línea, Máximo Ramírez recordó que el gobierno ha convocado a una mesa de diálogo a los líderes de las manifestaciones con el fin de llegar a un acuerdo.

Ante el fallecimiento de un manifestante, el Defensor de la PNP, aseguró que se pondrán a disposición de las investigaciones del caso para que se esclarezcan las causas de la muerte del ciudadano.