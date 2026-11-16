Misa del papa León XIV: Minsa habilita 41 puestos médicos y 42 ambulancias para atender emergencias en Las Palmas

16/11/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Ministerio de Salud (Minsa) dio a conocer las zonas de atención médica que estarán disponibles durante la misa multitudinaria de despedida del papa León XIV, programada para este lunes 16 de noviembre en la Base Aérea Las Palmas, ubicada en el distrito de Surco.

Minsa habilita puntos médicos y ambulancias para emergencias

A través de sus redes sociales, el Minsa compartió un mapa con la ubicación de los puntos de atención médica distribuidos dentro del recinto, a fin de que los asistentes puedan identificarlos y acudir a ellos ante cualquier emergencia durante la jornada religiosa.

De acuerdo con la información difundida por el sector, se contará con 41 puestos médicos y 42 ambulancias, que estarán distribuidos en diferentes zonas de la Base Aérea Las Palmas. El mapa publicado permite reconocer los espacios habilitados para brindar asistencia sanitaria a los ciudadanos.

"Si participarás en la jornada este lunes 16 de noviembre, identifica nuestros puntos de atención médica ante cualquier emergencia. ¡Estamos para cuidarte!", señaló el Minsa mediante su cuenta oficial.

La publicación también incluye una distribución de los servicios de salud dentro del establecimiento, que limita con los distritos de Surco y Chorrillos. De esta manera, los asistentes podrán ubicar los puntos de atención más cercanos mientras participan en las actividades programadas por la visita apostólica.

✈️📍 Reconoce las zonas de atención médica en el encuentro con nuestro Santo Padre en la Base Aérea Las Palmas. Si participarás en la jornada este lunes 16 de noviembre, identifica nuestros puntos de atención médica ante cualquier emergencia. 🩺🚑 ¡Estamos para cuidarte! #Minsa #PerúResponde #LasPalmas #SaludParaTodos November 15, 2026

Piden identificar los puntos de atención médica

Ante la importante concentración de personas prevista para esta última jornada del pontífice en territorio peruano, el Ministerio de Salud recomendó a los ciudadanos reconocer previamente las zonas destinadas a la atención de emergencias.

La presencia de ambulancias y puestos médicos permitirá contar con espacios de asistencia durante el desarrollo de la ceremonia religiosa y las actividades relacionadas con la despedida del papa León XIV.

Cabe recordar que esta misa marcará el cierre de la visita apostólica del papa León XIV al Perú, luego de recorrer distintas regiones y reunirse con miles de fieles. Por ello, las autoridades han dispuesto medidas para facilitar servicios para los ciudadanos que participen en la actividad asegurandose que tengan asistencia durante la misa programada.

Finalmente, de esta manera, el Minsa busca garantizar una atención oportuna ante cualquier eventualidad durante la multitudinaria celebración religiosa este 16 de noviembre. Asimismo, exhortó a los asistentes a identificar los puntos médicos más cercanos para recibir asistencia en caso de emergencia durante la misa de despedida del papa León XIV.