Papa León XIV en Lima: EsSalud atendió a 139 fieles desplegando brigadas médicas y ambulancias

13/11/2026 / Exitosa Noticias / Salud

La multitudinaria presencia de fieles durante las actividades del papa León XIV en Lima también movilizó al personal de salud. El Seguro Social de Salud (EsSalud) informó que brindó un total de 139 atenciones médicas a personas que presentaron diversas complicaciones, principalmente por el calor, el agotamiento físico y la deshidratación.

El despliegue asistencial se realizó en dos puntos de gran concentración de personas: la Plaza de Armas de Lima y el Estadio Nacional. Entre los afectados se encontraban adultos mayores y jóvenes que sufrieron descompensaciones, alteraciones de la presión arterial y otros malestares mientras esperaban participar en las actividades del Santo Padre.

EsSalud desplegó brigadas médicas y cuatro ambulancias

Por disposición de la presidenta ejecutiva de EsSalud, Dra. Zulema Tomas Gonzáles, se instalaron puestos médicos de avanzada y módulos satelitales de Hospital Perú en zonas estratégicas para atender a los asistentes.

El operativo contó con más de 16 profesionales de la salud, entre médicos, enfermeros y técnicos asistenciales, quienes estuvieron preparados para brindar primeros auxilios y responder ante posibles emergencias.

A este despliegue se sumaron cuatro ambulancias tipo II del Servicio de Transporte Asistido de Emergencia (STAE), con un equipo de 12 profesionales especializados para estabilizar a los pacientes y trasladarlos a establecimientos de mayor complejidad cuando fuera necesario.

Al respecto, el gerente de Oferta Flexible de EsSalud, Dr. Óscar Alfredo Broggi, destacó la importancia de acercar los servicios médicos a los miles de fieles congregados durante estas jornadas.

"EsSalud se hizo presente con los puntos médicos de nuestro hospital itinerante y la capacidad de respuesta de las ambulancias del STAE para brindar un auxilio oportuno", señaló.

EsSalud brindó atención a fieles en Lima.

Adultos mayores y jóvenes recibieron atención oportuna

Entre los casos atendidos en la Plaza de Armas estuvo el de Manuel Torres, un adulto mayor que presentó una alteración de la presión arterial mientras esperaba el paso del papa León XIV. El personal médico logró evaluarlo y estabilizarlo oportunamente.

También se registró una emergencia en el Estadio Nacional, donde Camila Salazar, una joven que sufrió una descompensación debido al calor y la aglomeración, recibió asistencia inmediata de las brigadas de salud.

Ambos pacientes agradecieron la intervención de los profesionales de EsSalud y destacaron la importancia de contar con personal médico en espacios donde se congregan grandes cantidades de personas.

EsSalud brindó atención a fieles en Lima.

Recomendaciones para evitar descompensaciones

Tras este operativo, EsSalud recordó a la población la importancia de adoptar medidas preventivas durante las concentraciones multitudinarias, especialmente ante las altas temperaturas.

Entre las principales recomendaciones figuran mantenerse hidratado, utilizar ropa ligera, protegerse de la exposición directa al sol y evitar permanecer durante periodos prolongados bajo el calor.

La institución también hizo énfasis en el cuidado de los adultos mayores y las personas con enfermedades crónicas, quienes pueden presentar mayores complicaciones ante situaciones de agotamiento y deshidratación.

De esta manera, EsSalud reforzó su capacidad de respuesta sanitaria durante las actividades del papa León XIV en Lima, acercando la atención médica a los fieles y garantizando asistencia oportuna ante las emergencias registradas.