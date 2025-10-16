Muere joven de 32 años durante protestas de la 'Generación Z': Congresista Ruth Luque denuncia uso excesivo de la fuerza policial

16/10/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

Una nueva víctima mortal se suma a la jornada de protestas registradas en el centro de Lima. En los exteriores del Hospital Loayza, se confirmó la muerte de Eduardo Ruiz Sáenz, de 32 años, quien recibió un impacto de bala durante los enfrentamientos entre manifestantes y agentes policiales.

La congresista Ruth Luque informó a medios locales que el fallecido fue identificado por sus familiares, quienes acudieron al hospital tras conocer la noticia. "Se trata del señor Luis Sáenz Eduardo, de 32 años, presuntamente por una bala", declaró la parlamentaria.

A esta hora, el Ministerio Público realiza las diligencias correspondientes para esclarecer las circunstancias del deceso y determinar la procedencia del proyectil que acabó con la vida del joven.

🔴🔵Un joven identificado como Eduardo Ruiz Sáenz (32) perdió la vida durante las protestas de la 'Generación Z' en Lima. Según testigos, una persona vestida de civil habría disparado el arma que le quitó la vida. La congresista Ruth Luque denunció el uso excesivo de la fuerza... pic.twitter.com/4f3e4XqKcs — Exitosa Noticias (@exitosape) October 16, 2025

Testigos denuncian disparos desde civiles infiltrados

Según información de Exitosa Noticias, el fallecido era un rapero del distrito de San Martín de Porres que participaba en las protestas de la 'Generación Z'.

Testigos que se encontraban en la zona denunciaron que una persona vestida de civil habría sido quien disparó el arma de fuego, hecho que está siendo materia de investigación.

En las inmediaciones del Hospital Loayza, decenas de manifestantes permanecen congregados, visiblemente afectados por lo ocurrido, mientras se espera la llegada del representante del Ministerio Público para el inicio de los protocolos correspondientes.

La situación ha generado una profunda indignación entre los asistentes, quienes exigieron una investigación transparente y el fin del uso desproporcionado de la fuerza durante las movilizaciones.

Ruth Luque denuncia abuso policial y régimen autoritario

La congresista Ruth Luque, presente en el lugar, denunció el uso excesivo de la fuerza por parte de la Policía Nacional del Perú (PNP) y advirtió que el país está normalizando la violencia estatal.

"Se está normalizando el uso abusivo de la Policía, estamos frente a un régimen autoritario que viene desde el gobierno de Dina Boluarte", sostuvo la parlamentaria.

Luque señaló que hasta horas de la noche había al menos 10 personas detenidas en la División de Asuntos Sociales de la PNP, mientras la Fiscalía de Derechos Humanos realiza las diligencias correspondientes.

En tanto, la Defensoría del Pueblo actualizó el balance de la jornada, confirmando más de 100 heridos entre civiles y policías, además del fallecimiento de Eduardo Ruiz Sáenz, cuya muerte marca un nuevo episodio de tensión y luto en las manifestaciones que sacuden la capital.