Ministro del Interior anuncia reestructuración de PNP: "Necesitamos ese cambio para que malos policías se vayan"

15/10/2025 / Exitosa Noticias / Política

El recién juramentado ministro del Interior, Vicente Tiburcio, anunció que se ha dispuesto la formulación de un proyecto de ley para reestructurar a la Policía Nacional del Perú y lograr que los malos efectivos dejen la institución.

Medidas drásticas en la PNP

En medio del cuestionamiento que rodea a la PNP por las acusaciones de filtración de información para evitar la captura de Erick Moreno, alias 'El Monstruo', y casos en los que se registran efectivos policiales vinculados a organizaciones criminales, el nuevo ministro del Interior tomó una drástica decisión a menos de 24 horas de juramentar.

Finalmente se toman medidas desde dicho sector, pues en declaraciones a la prensa Vicente Tiburcio dio a conocer que vienen limpiando la institución y no negó la presencia de malos efectivos.

"Nosotros desde aquí les decimos a todos nuestros policías y a la ciudadanía, tienen que confiar siempre en sus policía buenos, hay policías malos que aquí no ocultamos. (...) La policía viene, día a día, limpiando su casa, tenemos que ser más drásticos más duros y necesitamos un régimen disciplinario que esté a la altura para poder hacer ese trabajo que necesitamos" , indicó.

En ese sentido, Tiburcio anunció que ya dieron la orden para formular un proyecto de ley que permita la expulsión de los malos integrantes de la PNP, por lo que se viene una reestructuración en la institución.

"Inmediatamente ya se ha dispuesto al alto mando, en este caso al General Arriola para que formule ese proyecto de ley. Necesitamos hacer ese cambio inmediato, para que esos malos policías se vayan inmediatamente, expulsados de la institución, ya no tienen espacio en la Policía Nacional", sentenció.

Medidas contra la inseguridad ciudadana

Consecuentemente, Tiburcio detalló que la lucha contra la criminalidad, la ola de extorsión y sicariato que aqueja a nuestro país será totalmente frontal y contundente.

"Nosotros vamos a aplicar la ciencia, la estrategia y la técnica. Cuando digo la ciencia vamos a estar acompañados de todos nuestros peritos y laboratorios de la Dirincri, para fortalecer las investigaciones, que tengamos todos los elementos probatorios para poder ser entregados a los señores fiscales y los delincuentes no tengan escapatoria y puedan cumplir las penas que les correspondan", aseguró.

En cuanto a los equipos de inteligencia, indicó que se está evaluando cómo se dará el acompañamiento, sea con recursos económicos, logísticos y mejoras en la infraestructura. Esta es un tema importante que ya viene trabajando en conjunto con el Comandante General de la PNP Óscar Arriola.

Debido a los cuestionamientos y críticas que rodean a la PNP como institución, el nuevo ministro del Interior, Vicente Tiburcio, anunció al reestructuración de la policía, con el fin de alejar a los malos efectivos.