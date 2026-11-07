Ministro de Transportes descarta versiones sobre un presunto desabastecimiento de combustible en Ucayali

07/11/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

En diálogo con Exitosa, el ministro Angello Tangherlini descartó la falta de combustible en Ucayali tras el reciente deslizamiento en la carretera Federico Basadre en Padre Abad. El titular del MTC garantizó el abastecimiento total en la zona ante la próxima visita del papa León XIV.

Ministro de Transportes desmiente escasez en la región

El integrante del Poder Ejecutivo se pronunció de manera oficial para esclarecer plenamente la situación operativa del suministro energético en el oriente peruano, luego de que se registraran diversas emergencias viales originadas por factores climáticos adversos en los tramos interprovinciales.

El titular del sector explicó que las cuadrillas de trabajadores y los equipos técnicos del Ministerio de Transportes y Comunicaciones desplegaron maquinaria pesada en la zona afectada de la carretera Federico Basadre, logrando rehabilitar el paso vehicular y asegurando el flujo continuo de las unidades de transporte de carga.

De esta manera, el sector Transportes descartó rotundamente que la interrupción temporal producida por el derrumbe de rocas y lodo haya generado una crisis de desabastecimiento de carburantes en los principales puntos de distribución de la jurisdicción ucayalina.

Garantía de suministro para operaciones aéreas e infraestructura ante la visita papal

La autoridad sectorial rechazó enérgicamente las versiones imprecisas difundidas a través de diversas plataformas digitales, las cuales alertaban de manera alarmista sobre una eventual falta de insumos petroleros en las instalaciones del aeropuerto internacional de la ciudad de Pucallpa.

El funcionario remarcó que las operaciones aeronáuticas, los itinerarios comerciales y la compleja logística programada para el desplazamiento de las distintas delegaciones oficiales cuentan con el abastecimiento requerido para operar con total regularidad durante las fechas del evento religioso.

"En lo que corresponde a la visita del papa a la ciudad de Pucallpa está totalmente asegurado. Ese combustible está asegurado por eso tenemos la capacidad en este momento que esa información difundida hace algunas horas es totalmente falsa carece de todo sustentos", señaló.

En esa misma línea de acción, la institución gubernamental reafirmó que el plan de contingencia multisectorial desplegado en la región amazónica asegura la continuidad ininterrumpida de los servicios de transporte público, privado y aerocomercial sin afectar la dinámica socioeconómica local.

En ese sentido, el ministro de Transportes y Comunicaciones ratificó que las actividades socioeconómicas en la región Ucayali y la atención a la comitiva del pontífice se desarrollarán con total normalidad y sin contratiempos logísticos.