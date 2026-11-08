El papa León XIV agradece por su estadía en su cuenta de X al finalizar su visita: "¡Muchas gracias Uruguay!"

08/11/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

El papa León XIV concluye este domingo 8 de noviembre su visita oficial de tres días en Uruguay, actividad que forma parte de su actual gira por Sudamérica. Al cierre de su estadía, el sumo pontífice utilizó su cuenta de X para dar mensaje de agradecimiento dirigido a todos los uruguayos.

Como se sabe, el recorrido comenzó entre el viernes y el sábado con actividades en Montevideo y Paysandú. Posteriormente, se trasladó hacia Canelones y ofició una santa misa en el departamento de Florida. Tras completar su visita, emprendió su ruta hacia el Aeropuerto Internacional de Carrasco para viajar con destino a Buenos Aires.

Aunque Uruguay es un país relativamente pequeño, su pueblo tiene un corazón generoso y es capaz de cosas muy grandes. Eso quedó de manifiesto durante estos días. Los llevo en mi corazón y les pido que me sigan acompañando con sus oraciones. ¡Muchas gracias #Uruguay! #ViajeApostólico — Papa León XIV (@Pontifex_es) November 8, 2026

El mensaje del papa León XIV en su cuenta de X

A través de la plataforma digital, el representante de la Iglesia católica valoró el trato recibido durante su estadía y dejó encargos específicos para los hogares del país.

"Aunque Uruguay es un país relativamente pequeño, su pueblo tiene un corazón generoso y es capaz de cosas muy grandes. Eso quedó de manifiesto durante estos días. Los llevo en mi corazón y les pido que me sigan acompañando con sus oraciones. ¡Muchas gracias #Uruguay!", dijo el papa León XIV.

En esa línea, pidió a las madres y abuelas no cansarse de transmitir la fe mediante su vida y su palabra, insistiendo con paciencia en la oración, el amor y la esperanza para acercar a sus seres queridos a Dios, quien puede abrir puertas que ellas no pueden.

Cabe mencionar que también se dirigió a los padres y abuelos, señalando que los jóvenes necesitan verlos rezar, acudir a los sacramentos, respetar a sus esposas, pedir perdón y vivir con honradez incluso cuando exige sacrificios, 'pues un hijo aprende al ver a su padre arrodillarse ante Dios sin sentirse menos hombre'.

El asado que comió el papa León

Últimos momentos del papa León XIV en Montevideo con un asado

Dentro de las actividades finales de su estadía en suelo uruguayo, el sumo pontífice protagonizó un momento gastronómico antes de abordar su vuelo.

No obstante, un episodio particular ocurrió el pasado sábado, cuando compartió un asado en las instalaciones de la Nunciatura Apostólica de Montevideo. Una fotografía de este encuentro fue difundida por la Parroquia Santa Teresita, imagen en la que se observa al pontífice sosteniendo directamente con sus manos un corte de asado.

Ante ello, tras cumplir con toda su agenda prevista y previo a su salida definitiva rumbo a Argentina, se realizó la ceremonia de despedida oficial en la pista del aeropuerto. El presidente Yamandú Orsi acudió personalmente al recinto para despedir y acompañar al líder religioso en sus últimos instantes en tierras uruguayas.