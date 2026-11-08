Papa León XIV en Perú: MML anuncia que no se permitirá acampar para la vigilia en el Estadio Nacional

08/11/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) anunció que no se permitirá acampar en los exteriores del Estadio Nacional para esperar el ingreso a la vigilia programada por la visita del papa León XIV. La medida busca garantizar el orden y la seguridad de los asistentes que acudirán al recinto deportivo este jueves 12 de noviembre.

MML prohibe que ciudadanos acampen para vigilia en Estadio Nacional

La disposición fue informada por Mario Casaretto, gerente de Gestión del Riesgo de Desastres de la comuna limeña, quien precisó que las puertas del Estadio Nacional se abrirán a las 11:00 a. m. para el ingreso del público en general. Por ello, pidió a los fieles evitar acudir con anticipación para instalar campamentos o permanecer durante la noche en los alrededores.

"Todos tienen que tener en cuenta que las puertas se abrirán a las 11 de la mañana para el público en general. [...] Aquí no habrá campamento para la gente que pueda esperar para entrar al día siguiente ni nada. Simplemente vengan con tranquilidad, que todos van a tener el acceso facilitado", señaló el funcionario.

#PlanDeDesvío | "Las puertas del Estadio Nacional se abrirán a las 11 a. m. y desplegaremos 500 agentes municipales para garantizar la seguridad de los asistentes", informó Mario Casaretto, gerente de Gestión del Riesgo de Desastres. Además, detalló los accesos, cierres viales y recomendaciones para el público durante la visita del Papa León XIV en el estadio nacional. — Municipalidad de Lima (@MuniLima) November 8, 2026

¿Cuántas personas podrán ingresar al Estadio Nacional?

De acuerdo con la información proporcionada por Casaretto, el recinto deportivo tendrá una capacidad habilitada para 52 mil asistentes, según el expediente técnico presentado por el Arzobispado. De este total, 40 mil personas podrán ocupar las tribunas, mientras que otras 12 mil ingresarán al campo, distribuido en las zonas A, B, C y D.

Asimismo, explicó que todas las puertas del estadio estarán disponibles para el acceso a las tribunas. En tanto, las puertas 27, 18 y 34 serán destinadas al ingreso de las personas que ocuparán los espacios habilitados en el campo.

MML desplegará 500 agentes municipales por visita del papa León XIV

Como parte del operativo de seguridad, la Municipalidad de Lima desplegará 500 agentes municipales pertenecientes a distintas gerencias operativas. Entre ellas figuran Seguridad Ciudadana, Fiscalización, Movilidad Urbana, Desarrollo Económico, Gestión del Riesgo de Desastres y Solidaridad y Servicios a la Ciudad.

El funcionario indicó que el alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, solicitó una concentración total del personal municipal para garantizar la seguridad y facilitar una eventual evacuación de los asistentes. Además, se confirmó el cierre de las calles José Gálvez, 28 de Julio, Petit Thouars y la parte posterior del Circuito Mágico del Agua.

Finalmente, la Municipalidad de Lima exhortó a los fieles a respetar las disposiciones de seguridad y seguir las indicaciones del personal municipal durante el evento. Asimismo, reiteró que no estará permitido acampar en los exteriores del Estadio Nacional y pidió a los asistentes acudir con tranquilidad para facilitar el ingreso ordenado al recinto.