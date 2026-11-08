Argentina: detienen a hombre que amenazó de muerte al papa León XIV antes de su visita al país

08/11/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

La Secretaría de Inteligencia de Estado de Argentina informó sobre la detención de un hombre que habría realizado amenazas de muerte contra el papa León XIV, en el marco de su visita apostólica al país.

Detienen a hombre que amenazó de muerte al papa León XIV

El anuncio fue difundido mediante un comunicado oficial este sábado 7 de noviembre, en el que se detallaron las acciones de inteligencia y el procedimiento judicial que permitió concretar la intervención.

Según el documento, la captura fue posible gracias a información proporcionada por la Subsecretaría de Operaciones de la Secretaría de Inteligencia, a través del Departamento Unidad de Investigación Antiterrorista (DUIA) de la Policía Federal Argentina.

Las autoridades señalaron que la detención se produjo luego de que el se obtuviera información sobre las amenazas del hombre de 49 años dirigidas contra el sumo pontífice. Asimismo, precisaron que el procedimiento se realizó en menos de 24 horas desde que se recibió la alerta.

¿Cómo se realizó la detención del hombre que amenazó al papa León XIV?

De acuerdo con el comunicado, la intervención fue ordenada por el Juzgado Federal de Primera Instancia de Campana, a cargo del juez Adrián González Charvay, quien participa en el desarrollo de la investigación.

La Secretaría de Inteligencia destacó que la rápida resolución del caso fue resultado de la coordinación entre las distintas áreas de inteligencia, las Fuerzas Federales y la Justicia argentina.

Asimismo, las fuentes señalaron que todo inició a partir de una denuncia anónima recibida en el 911 de La Plata, en la que se alertaba sobre las amenazas proferidas por un hombre contra León XIV.

Argentina refuerza seguridad ante visita del papa León XIV

Tras informar sobre la intervención, la Secretaría de Inteligencia de Estado reafirmó su compromiso con la anticipación de riesgos y la detección de posibles amenazas contra la seguridad del líder de la Iglesia católica.

Incluso, se indicó que continuarán trabajando de manera coordinada con las Fuerzas Federales para garantizar que la visita del papa León XIV se desarrolle con normalidad y bajo condiciones de seguridad.

El anuncio se produce en medio de los preparativos de seguridad para recibir al pontífice, cuya visita apostólica requiere un trabajo conjunto entre diferentes instituciones y organismos del Estado argentino.

Finalmente, la Secretaría de Inteligencia de Argentina aseguró que mantendrá las acciones de prevención ante la llegada del papa León XIV. Estas medidas buscan garantizar la seguridad del sumo pontífice durante su permanencia en el país, luego de la detención de un hombre que lo habría amenazado de muerte.