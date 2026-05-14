Rectorado de la PUCP es tomado por estudiantes: Señalan falta de diálogo de autoridades y denuncian persecución

14/05/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Estudiantes de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) pernoctaron en las oficinas del rectorado de la referida casa de estudios, después de haber entrado a la fuerza en su interior el pasado miércoles en protesta contra el nuevo sistema de pensiones.

Estudiantes denuncian persecución tras protestas

En conversación con Exitosa, un grupo de dirigentes estudiantiles de la PUCP informó que continuarán acatando su medida de protesta mientras no exista un diálogo oficial por parte de las autoridades y no se establezca un "piso mínimo" que se adecúe a la realidad económica de los ingresantes.

Entre sus exigencias, los estudiantes de la PUCP también demandan que las comisiones especiales creadas por las autoridades universitarias cuenten con la participación del alumnado y exigen garantías para que no se inicien procesos disciplinarios en su contra por su participación en esta medida.

"Denunciamos eso porque sin duda alguna es un ánimo de desmovilización y despolitización de los estudiantes que estamos defendiendo una causa que consideramos completamente justa", sostuvo Rafael Polar, presidente de la Federación de Estudiantes de la PUCP.

¿Por qué protestan en la Pontificia Universidad Católica del Perú?

Las protestas en la PUCP son una respuesta directa de un nuevo esquema de pensiones que se aplicará a los alumnos a partir del ciclo 2027-I.

Según la información difundida por la universidad, el nuevo modelo reducirá las nueve escalas de pensiones a cuatro niveles regulares y otros cuatro modalidades de becas, denominadas Becas Mac Gregor y Lucet.

Los estudiantes advierten que, con este cambio, el costo mínimo proyectado a pagar mensualmente aumentará de S/1.218 hasta S/2.692 . Si bien las becas permiten un pago mensual menor, esto dependería de la condición económica y el desempeño académico del alumno.

En este contexto, los dirigentes estudiantiles denuncian que la decisión de la PUCP es una medida "elitista" y "excluyente", considerando que muchos ingresantes ya realizan un gasto significativo para ingresar a la referida casa de estudios.

"Nos ponemos a pensar en los postulantes que han pagado academia y que se dan cuenta que cada vez es más difícil sostenerse económicamente y entrar en una universidad que está dejando un mensaje político: que la educación superior debe ser de una élite económica", dijo desde la movilización.

En conclusión, estudiantes de la Pontificia Universidad Católica del Perú tomaron la oficina del rectorado como medida de protesta para exigir que sus demandas sean atendidas por las autoridades universitarias.