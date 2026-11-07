Emergencia en Comas: voraz incendio consume edificio de siete pisos en la calle Los Jardines

07/11/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Un incendio de grandes proporciones consume un edificio de siete pisos, ubicado en la calle Los Jardines en el distrito de Comas. De acuerdo a la plataforma de emergencias de los Bomberos Voluntarios del Perú más de 20 unidades se han apersonado hasta el lugar de la emergencia.

Fuego consume edificio en Comas

El siniestro se viene suscitando desde las 7:26 p.m. de este sábado, 7 de noviembre, de acuerdo a información de la página oficial del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú (CGBVP).

Además, al cierre de esta nota se verificó que al menos 22 unidades de emergencia han llegado hasta este punto de Lima norte para poder controlar las lenguas de fuego.

Específicamente en la zona se encuentran apersonadas 6 autobombas, 1 autobomba sin tanque, 2 unidades de rescate, 2 unidades escala, 6 cisternas, 1 puesto comando y 4 unidades autobomba/rescate.

De acuerdo a las imágenes recogidas por nuestro medio las lenguas de fuego emanaban por las ventanas. De los siete pisos, seis están construidos por completo y el último es una terraza.

Este edificio se trataría de un almacén de fajas, pero también funcionaría como una taller y como la vivienda de los propietarios de este negocio. Los hombres de rojo vienen realizando el esfuerzo para mitigar este siniestro y las unidades que han llegado hasta allí provienen de distritos como Los Olivos y San Martín de Porres.

Vecinos han mencionado que tendría asensores. Aparentemente el fuego habría iniciado donde su ubicaba esta máquina de movilización y luego se empezó a consumir parte del último piso.

Reporte del incendio del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú

Minsa brinda apoyo tras desplegar ambulancias

El Ministerio de Salud informó, mediante sus canales oficiales, que ha desplegado ambulancias a través del Sistema de Atención Móvil de Urgencia (SAMU) con el propósito de brindar apoyo a esta emergencia en el distrito de Comas. Además, putnualizaron que no se han registrado, hasta el momento, personas que requieran atención médica.

"El SAMU movilizó dos ambulancias ante el incendio registrado en una vivienda en Comas. Hasta el momento, no se han reportado personas que requieran atención médica", se lee en un post publicado en su cuenta de X (antes Twitter).

Además, la cartera ministerial cuyo titular es el funcionario Luis Dyer, señaló que el Centro de Operaciones de Emergencias del sector Salud "monitorea la emergencia y coordina la respuesta sanitaria" y subrayó que los establecimientos de salud de la zona "permanecen en alerta".

🔴 #MinsaInforma El SAMU movilizó dos ambulancias ante el incendio registrado en una vivienda en Comas. Hasta el momento, no se han reportado personas que requieran atención médica. El COES Salud monitorea la emergencia y coordina la respuesta sanitaria. Los establecimientos de salud de la zona permanecen en alerta. [Información en desarrollo] — Ministerio de Salud (@Minsa_Peru) November 8, 2026

Incendio ya se encuentra confinado

En diálogo con Exitosa, el comandante José Carrasco informó que el incendio ya se encuentra confinado y aseguró que no se expanderá a ningún otro predio. Acotó que una unidad aérea proveniente del Callao llegó hasta el edificio que consume el fuego y ha sido eficaz para el confinamiento.

"Si es que llegamos trabajar y llegamos al foco del incendio y como son fardos como nos han dicho los locatarios yo creo que en unas horas ya podíamos terminar (de extinguir el siniestro)", finalizó.

Desde las 7:26 p.m. de este sábado se viene registrando un incendio código 3 que viene consumiendo un edificio de 7 pisos en el distrito de Comas. Decenas de unidades de bomberos se han apersonado hasta el lugar de la emergencia y continúan con sus labores con el fin de extinguir el siniestro.