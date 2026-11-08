Canciller Carlos Espá llega a Rusia: abordará la situación de peruanos involucrados en la guerra con Ucrania

08/11/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El canciller Carlos Espá llegó a Moscú, Rusia, para reunirse con su homólogo Serguéi Lavrov este lunes 9 de noviembre. El encuentro busca abordar la situación de cientos de peruanos que terminaron enlistados en las Fuerzas Armadas rusas y participan en la guerra contra Ucrania.

Carlos Espá busca información sobre peruanos desaparecidos en Rusia

La principal preocupación de la Cancillería es conocer el paradero de los ciudadanos peruanos que viajaron a Rusia tras recibir supuestas ofertas laborales. Según indicó el Gobierno, alrededor de 450 compatriotas habrían sido reclutados mediante engaños y terminaron involucrados en la guerra.

Desde Moscú, el Canciller Espá explicó que buscará mecanismos de comunicación con las autoridades rusas para obtener información sobre los afectados y atender las solicitudes de sus familiares.

"Esperamos establecer canales adecuados de comunicación con las autoridades rusas que nos permitan conocer su situación y paradero, atender los casos de nuestros connacionales heridos y avanzar en las gestiones para la repatriación de los restos de quienes lamentablemente han fallecido", señaló.

Mediante la cuenta oficial de la Cancillería en X, el ministro también pidió a los ciudadanos evitar las redes de reclutamiento que ofrecen supuestos empleos y mejores oportunidades en el extranjero. Estas organizaciones utilizan promesas laborales para captar personas que luego terminan involucradas en las fuerzas militar.

Tras su presentación ante la Comisión de Constitución, Reglamento y Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados, el canciller informó que 459 peruanos se habrían enlistado en los ejércitos rusos. Sin embargo, precisó que su sector mantiene 530 casos registrados a través de las comunicaciones con familiares.

🇷🇺 | Desde Moscú, el Canciller Carlos Espá realiza gestiones ante las autoridades rusas para conocer la situación de los peruanos incorporados a sus Fuerzas Armadas y atender la preocupación de sus familias.



Si tienes un familiar en esta situación, escríbenos a... pic.twitter.com/vxgoG3VxLB — Cancillería Perú🇵🇪 (@CancilleriaPeru) November 7, 2026

Ante ello, la Cancillería tenía información oficial sobre 344 ciudadanos: 187 desaparecidos, 25 fallecidos, 132 que continuaban en actividad y cuatro prisioneros de guerra en Ucrania. Estas cifras fueron expuestas por Espá el último 19 de octubre ante un grupo de trabajo parlamentario.

Asimismo, la institución informó que consiguió la repatriación de 50 ciudadanos peruanos e identificó a diez connacionales fallecidos en Rusia. Las gestiones también buscan obtener información sobre quienes permanecen heridos y facilitar el retorno de los restos de los fallecidos.

Reunión con Serguéi Lavrov abordará otros acuerdos bilaterales

La reunión también abordará la cooperación sobre los helicópteros rusos MI-8 y MI-17, necesarios para las operaciones frente al fenómeno El Niño. Además, Espá impulsará un acuerdo para el reconocimiento mutuo de grados y títulos académicos.

El canciller permanecerá en Rusia hasta el 11 de noviembre para gestionar información sobre los 450 peruanos reclutados, conocer la situación de los desaparecidos, fallecidos y heridos, y avanzar en las solicitudes de asistencia y repatriación de sus familiares.