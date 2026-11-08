RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
6.1 HDPODCAST
Más
Actualidad
Misión diplomática

Canciller Carlos Espá llega a Rusia: abordará la situación de peruanos involucrados en la guerra con Ucrania

El canciller Carlos Espá se reunirá con Serguéi Lavrov para conocer el paradero de los peruanos incorporados al Ejército ruso, atender a los heridos y gestionar la repatriación de los fallecidos.

El canciller se reunirá con autoridades rusas.
El canciller se reunirá con autoridades rusas. (Composición Exitosa)

08/11/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 08/11/2026

Síguenos en Google News Google News

El canciller Carlos Espá llegó a Moscú, Rusia, para reunirse con su homólogo Serguéi Lavrov este lunes 9 de noviembre. El encuentro busca abordar la situación de cientos de peruanos que terminaron enlistados en las Fuerzas Armadas rusas y participan en la guerra contra Ucrania.

Carlos Espá busca información sobre peruanos desaparecidos en Rusia

La principal preocupación de la Cancillería es conocer el paradero de los ciudadanos peruanos que viajaron a Rusia tras recibir supuestas ofertas laborales. Según indicó el Gobierno, alrededor de 450 compatriotas habrían sido reclutados mediante engaños y terminaron involucrados en la guerra.

Desde Moscú, el Canciller Espá explicó que buscará mecanismos de comunicación con las autoridades rusas para obtener información sobre los afectados y atender las solicitudes de sus familiares.

"Esperamos establecer canales adecuados de comunicación con las autoridades rusas que nos permitan conocer su situación y paradero, atender los casos de nuestros connacionales heridos y avanzar en las gestiones para la repatriación de los restos de quienes lamentablemente han fallecido", señaló.

Mediante la cuenta oficial de la Cancillería en X, el ministro también pidió a los ciudadanos evitar las redes de reclutamiento que ofrecen supuestos empleos y mejores oportunidades en el extranjero. Estas organizaciones utilizan promesas laborales para captar personas que luego terminan involucradas en las fuerzas militar.

Gobierno argentino autorizó derribar "aviones hostiles" durante la visita del papa León XIV
Lee también

Gobierno argentino autorizó derribar "aviones hostiles" durante la visita del papa León XIV

Tras su presentación ante la Comisión de Constitución, Reglamento y Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados, el canciller informó que 459 peruanos se habrían enlistado en los ejércitos rusos. Sin embargo, precisó que su sector mantiene 530 casos registrados a través de las comunicaciones con familiares.

Ante ello, la Cancillería tenía información oficial sobre 344 ciudadanos: 187 desaparecidos, 25 fallecidos, 132 que continuaban en actividad y cuatro prisioneros de guerra en Ucrania. Estas cifras fueron expuestas por Espá el último 19 de octubre ante un grupo de trabajo parlamentario.

Gobierno nombra a Miguel Ángel Rodríguez Mackay como embajador del Perú en el Reino de Marruecos
Lee también

Gobierno nombra a Miguel Ángel Rodríguez Mackay como embajador del Perú en el Reino de Marruecos

Asimismo, la institución informó que consiguió la repatriación de 50 ciudadanos peruanos e identificó a diez connacionales fallecidos en Rusia. Las gestiones también buscan obtener información sobre quienes permanecen heridos y facilitar el retorno de los restos de los fallecidos.

Reunión con Serguéi Lavrov abordará otros acuerdos bilaterales

La reunión también abordará la cooperación sobre los helicópteros rusos MI-8 y MI-17, necesarios para las operaciones frente al fenómeno El Niño. Además, Espá impulsará un acuerdo para el reconocimiento mutuo de grados y títulos académicos.

El canciller permanecerá en Rusia hasta el 11 de noviembre para gestionar información sobre los 450 peruanos reclutados, conocer la situación de los desaparecidos, fallecidos y heridos, y avanzar en las solicitudes de asistencia y repatriación de sus familiares.

Temas relacionados Cancillería Peruana Carlos Espá Guerra Rusia Ucrania Peruanos en Rusia reclutamiento militar Serguéi Lavrov

Siga leyendo

Seguir leyendo

Últimas noticias
SIGUIENTE NOTA