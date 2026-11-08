Santa Anita: accidente de tráiler provoca derrame de petróleo y deja a conductor herido

08/11/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Un accidente de tránsito registrado durante la madrugada de este domingo 8 de noviembre en la Vía de Evitamiento, a la altura del puente Santa Anita, dejó al conductor de un tráiler herido y provocó un considerable derrame de petróleo sobre la calzada. El siniestro generó la restricción temporal del tránsito vehicular en dirección al sur.

Tráiler choca con separador vial

El hecho ocurrió aproximadamente a las 2:00 a. m. del domingo 8 de noviembre, cuando un tráiler que circulaba por la Vía de Evitamiento, con dirección al sur, impactó violentamente contra un separador vial de concreto. Como consecuencia del choque, la parte delantera de la pesada unidad terminó completamente destrozada, mientras que el contenedor que transportaba quedó intacto.

De acuerdo con la información preliminar y la declaración que brindó el conductor ante la Policía Nacional, el accidente se habría producido luego de que se quedara dormido mientras manejaba. Tras el fuerte impacto, el chofer resultó herido y tuvo que ser trasladado a un centro de salud para recibir atención médica de emergencia.

Derrame de petróleo obligó a restringir el tránsito en Santa Anita

Además de los daños materiales y las lesiones del conductor, el accidente ocasionó el derrame de una considerable cantidad de petróleo sobre la vía, dejando gran parte de la calzada manchada. Esta situación representaba un riesgo para los vehículos que transitaban por la zona, debido a la posibilidad de nuevos accidentes.

Ante esta emergencia, personal de Lima Expresa inició los trabajos de limpieza y seguridad en el sector afectado. Como parte de las labores, los trabajadores colocaron arena sobre el combustible derramado para absorberlo y evitar que otros conductores perdieran el control de sus unidades al pasar por el lugar.

Debido a estas intervenciones, el tránsito vehicular en dirección al sur, a la altura del puente Santa Anita, se vio afectado temporalmente mientras se realizaban las labores de limpieza.

Trabajos de limpieza culminaron tras accidente de tráiler

Con el avance de las labores, el personal encargado logró retirar los residuos del petróleo y limpiar la superficie afectada, permitiendo recuperar las condiciones de seguridad de la vía y restablecer la circulación vehicular.

Las investigaciones correspondientes quedaron a cargo de las autoridades competentes, que deberán determinar las circunstancias exactas en las que se produjo el accidente y esclarecer las responsabilidades del caso.

Finalmente, tras culminar los trabajos de limpieza en Santa Anita, se logró retirar el petróleo derramado y recuperar la circulación vehicular en la Vía de Evitamiento. En tanto, las autoridades continúan con las investigaciones.