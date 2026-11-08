Gobierno argentino autorizó derribar "aviones hostiles" durante la visita del papa León XIV

08/11/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

El papa León XIV ya llegó a Argentina y durante su estadía, el Gobierno de Javier Milei puso en marcha un operativo de seguridad. Entre las medidas figura la autorización para derribar aeronaves hostiles que representen una amenaza, bajo condiciones establecidas mediante un decreto.

¿Qué establece el decreto sobre el derribo de aeronaves?

Según establece el Decreto 1334/2026, publicado el 4 de noviembre en el Boletín Oficial, se amplían las Reglas de Protección Aeroespacial para las zonas restringidas TMA Baires y TMA Córdova, donde se desarrollarán actividades de la visita papal.

Asimismo, el Gobierno autoriza a utilizar la fuerza para el derribo o destrucción de aeronaves de origen externo declaradas hostiles. Esta facultad estará vigente del 8 al 11 de noviembre, periodo en que el santo padre estará en territorio argentino.

🔴🔵 #PapaLeónXIVEnElPerú 🕊️🇵🇪 | En enlace con Exitosa, la periodista argentina Laura Merino detalló desde Buenos Aires que el área cercana al Monumento a Los Españoles y las zonas de actividades del sumo pontífice se encuentran completamente valladas, habiéndose solicitado a los... pic.twitter.com/ceg4Lgdsh4 — Exitosa Noticias (@exitosape) November 8, 2026

El decreto establece que el uso de la fuerza será una medida de "último recurso". Para aplicarla, primero se deben agotar los procedimientos de identificación, interceptación, advertencia y orden de aterrizaje, además de confirmarse la existencia de un acto hostil.

La declaración de hostilidad estará a cargo del comandante conjunto aeroespacial, brigadier Plinio Guillermo Poma, quien es responsable de confirmar la amenaza y comunicarla al ministro de Defensa. Tras ello, será él quien tendrá la facultad exclusiva de la aplicación de esta medida.

¿Qué pasará con los aviones civiles y cómo será la vigilancia?

En el caso de las aeronaves civiles, el decreto contempla condiciones especiales. El derribo solo podrá aplicarse ante un ataque armado o una amenaza inminente y va en contra de la vida de las personas.

Por otro lado, las aeronaves que ingresen a las zonas restringidas y no cumplan con dichas instrucciones podrán ser interceptadas y obligadas a aterrizar. El nivel de intervención dependerá de la gravedad de cada situación detectada por las autoridades militares.

decreto

Según el Ministerio de Defensa argentino, el operativo contempla el despliegue de radares fijos y móviles, sistemas de comunicación, equipos de comando y control, aeronaves de interceptación y personal especializado para vigilar permanentemente el espacio aéreo.

La operación también contará con medios de la Fuerza Aérea y del Ejército argentino, además de helicópteros destinados a eventuales evacuaciones y relevos de personal. Estas capacidades estarán bajo la coordinación del Comando Conjunto Aeroespacial, responsable de supervisar los movimientos aéreos.

Las restricciones comprenden las áreas terminales de Buenos Aires y Córdoba. También incluyen limitaciones temporales para determinadas operaciones en aeródromos y helipuertos no controlados, así como la prohibición de vuelos de drones.