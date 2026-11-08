Papa León XIV llega a Argentina: el santo padre aterrizó en el Aeroparque Jorge Newbery de Buenos Aires

08/11/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

Tras casi 40 años de espera, Argentina nuevamente la visita de un sumo pontífice tras la llegada del papa León XIV, quien arribó esta tarde en el Aeroparque Metropolitano Jorge Newbery de la Ciudad de Buenos Aires.

El vuelo procedente de Montevideo tocó pista puntualmente en medio de una enorme expectativa nacional, marcando un acontecimiento histórico y sin precedentes desde la visita de Juan Pablo II en 1987. La llegada del obispo de Roma desató muestras de profunda emoción y alegría en toda la feligresía que se congregó para atestiguar este trascendental reencuentro con la máxima autoridad de la Iglesia católica.

Bienvenida oficial

Al pie de la escalinata de la aeronave de Aerolíneas Argentinas, y con las liras entonando el himno argentino, el presidente de la Nación, Javier Milei aguardó para encabezar la recepción oficial del santo padre junto a su Secretaria General y hermana, Karina Milei, recibiéndolo ambos con un cálido saludo protocolar.

🔴🔵🚨 #LOÚLTIMO | El papa León XIV llegó a tierras Argentinas, segundo destino de su viaje por Latinoamérica. Diferentes autoridades argentinas, incluido el presidente Javier Milei, se encuentran en el Aeroparque Internacional Jorge Newbery de Buenos Aires, en donde recibió los... pic.twitter.com/DXNavEVU2a — Exitosa Noticias (@exitosape) November 8, 2026

Tras los saludos protocolares en la aeroestación y un breve acercamiento con jóvenes en el lugar, enmarcado en un riguroso operativo de seguridad que incluyó a fuerzas federales y controles preventivos en los accesos de la capital, el papa León XIV y la comitiva oficial se alistaron para desplegar la intensa agenda protocolar programada para su primera jornada en el país.

El cronograma de actividades de la primera jornada

El itinerario oficial del pontífice en suelo porteño contempla una serie de encuentros clave de alto impacto institucional durante los cuatro días previo a su muy esperado retorno al Perú.

Homenaje patriótico: Una visita protocolar al Monumento al General José de San Martín y a los Ejércitos de la Independencia, ubicado en la Plaza San Martín , para rendir tributo al prócer nacional.

Una visita protocolar al Monumento al General José de San Martín y a los Ejércitos de la Independencia, ubicado en la , para rendir tributo al prócer nacional. Recepción y cumbre en Casa Rosada: Una ceremonia formal de bienvenida en la sede del Gobierno nacional, seguida de una reunión bilateral a puertas cerradas entre el papa León XIV y el presidente Javier Milei.

Una ceremonia formal de bienvenida en la sede del Gobierno nacional, seguida de una a puertas cerradas entre el papa León XIV y el presidente Javier Milei. Encuentro magistral en el Palacio Libertad: Un discurso central dirigido a autoridades nacionales, representantes de la sociedad civil y miembros del cuerpo diplomático acreditado.

Presidente Argentino recibe al papa.

Operativo de seguridad y traslados

Durante su estadía de cuatro días en el país, el pontífice tendrá como base operativa la Nunciatura Apostólica, situada en el tradicional barrio porteño de Recoleta, zona que permanece bajo un estricto perímetro de seguridad con restricciones vehiculares y desvíos estratégicos coordinados por la Ciudad.

Tras esta primera jornada en Buenos Aires, Luján y Córdoba, la visita apostólica continuará consolidando un mensaje de unidad, paz y diálogo orientado a los desafíos sociales de la actualidad.

Con su histórico aterrizaje en Buenos Aires y el cálido abrazo institucional con el presidente Javier Milei, el papa León XIV da inicio formal a una visita que marcará un antes y un después en la vida religiosa, social y política de la Argentina.