RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
6.1 HDPODCAST
Más
Mundo
Un esperado aterrizaje

Papa León XIV llega a Argentina: el santo padre aterrizó en el Aeroparque Jorge Newbery de Buenos Aires

Tras casi cuatro décadas sin la visita de un pontífice al país, el papa León XIV aterrizó en el Aeroparque Jorge Newbery, dando inicio oficial a su esperada gira pastoral de cuatro días en la Argentina.

08/11/2026 / Exitosa Noticias / Mundo / Actualizado al 08/11/2026

Síguenos en Google News Google News

Tras casi 40 años de espera, Argentina nuevamente la visita de un sumo pontífice tras la llegada del papa León XIV, quien arribó esta tarde en el Aeroparque Metropolitano Jorge Newbery de la Ciudad de Buenos Aires.

El vuelo procedente de Montevideo tocó pista puntualmente en medio de una enorme expectativa nacional, marcando un acontecimiento histórico y sin precedentes desde la visita de Juan Pablo II en 1987. La llegada del obispo de Roma desató muestras de profunda emoción y alegría en toda la feligresía que se congregó para atestiguar este trascendental reencuentro con la máxima autoridad de la Iglesia católica.

Bienvenida oficial

Al pie de la escalinata de la aeronave de Aerolíneas Argentinas, y con las liras entonando el himno argentino, el presidente de la Nación, Javier Milei aguardó para encabezar la recepción oficial del santo padre junto a su Secretaria General y hermana, Karina Milei, recibiéndolo ambos con un cálido saludo protocolar.

Tras los saludos protocolares en la aeroestación y un breve acercamiento con jóvenes en el lugar, enmarcado en un riguroso operativo de seguridad que incluyó a fuerzas federales y controles preventivos en los accesos de la capital, el papa León XIV y la comitiva oficial se alistaron para desplegar la intensa agenda protocolar programada para su primera jornada en el país.

El papa León XIV agradece por su estadía en su cuenta de X al finalizar su visita: "¡Muchas gracias Uruguay!"
Lee también

El papa León XIV agradece por su estadía en su cuenta de X al finalizar su visita: "¡Muchas gracias Uruguay!"

El cronograma de actividades de la primera jornada

El itinerario oficial del pontífice en suelo porteño contempla una serie de encuentros clave de alto impacto institucional durante los cuatro días previo a su muy esperado retorno al Perú.

  • Homenaje patriótico: Una visita protocolar al Monumento al General José de San Martín y a los Ejércitos de la Independencia, ubicado en la Plaza San Martín, para rendir tributo al prócer nacional.
  • Recepción y cumbre en Casa Rosada: Una ceremonia formal de bienvenida en la sede del Gobierno nacional, seguida de una reunión bilateral a puertas cerradas entre el papa León XIV y el presidente Javier Milei.
  • Encuentro magistral en el Palacio Libertad: Un discurso central dirigido a autoridades nacionales, representantes de la sociedad civil y miembros del cuerpo diplomático acreditado.

Presidente Argentino recibe al papa.
Presidente Argentino recibe al papa.

Operativo de seguridad y traslados

Durante su estadía de cuatro días en el país, el pontífice tendrá como base operativa la Nunciatura Apostólica, situada en el tradicional barrio porteño de Recoleta, zona que permanece bajo un estricto perímetro de seguridad con restricciones vehiculares y desvíos estratégicos coordinados por la Ciudad.

Argentina: detienen a hombre que amenazó de muerte al papa León XIV antes de su visita al país
Lee también

Argentina: detienen a hombre que amenazó de muerte al papa León XIV antes de su visita al país

Tras esta primera jornada en Buenos Aires, Luján y Córdoba, la visita apostólica continuará consolidando un mensaje de unidad, paz y diálogo orientado a los desafíos sociales de la actualidad.

Con su histórico aterrizaje en Buenos Aires y el cálido abrazo institucional con el presidente Javier Milei, el papa León XIV da inicio formal a una visita que marcará un antes y un después en la vida religiosa, social y política de la Argentina.

Temas relacionados Argentina Javier Milei llegada Papa León Papa León XIV peru viaje oficial

Siga leyendo

Seguir leyendo

Últimas noticias
SIGUIENTE NOTA