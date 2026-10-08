Museos Navales gratis todo el mes de octubre: conoce AQUÍ los horarios y lugares para visitar

08/10/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Si buscas una actividad gratuita para realizar durante octubre, la Marina de Guerra del Perú ofrece una alternativa cultural para conocer parte de la historia naval del país. Durante todo el mes, las familias, estudiantes y público en general podrán acceder sin costo a visitas guiadas en tres museos navales ubicados en Lima, Callao y Piura.

La iniciativa se desarrolla en el marco de las conmemoraciones por el 205.° aniversario de la Marina de Guerra del Perú y el 147.° aniversario del Glorioso Combate Naval de Angamos. El objetivo es acercar a la ciudadanía al patrimonio histórico y a las tradiciones vinculadas con la historia naval peruana.

Las visitas permitirán conocer diferentes espacios que conservan documentos, piezas históricas, objetos y otros elementos relacionados con la trayectoria de la institución y de personajes destacados de la historia naval nacional.

¿Dónde están los museos navales y cuál es el horario?

Las personas interesadas podrán elegir entre tres espacios ubicados en diferentes ciudades:

En el Callao se encuentra el Museo Naval del Perú , ubicado en la avenida Jorge Chávez 123. Este recinto forma parte de la oferta cultural que la Marina pone a disposición del público durante octubre.

, ubicado en la avenida Jorge Chávez 123. Este recinto pone a disposición del público durante octubre. En el Cercado de Lima se encuentra el Museo Naval Casa Grau , situado en el jirón Huancavelica 170. El espacio está vinculado a la memoria del Gran Almirante Miguel Grau y permite conocer elementos relacionados con la historia naval peruana.

, situado en el jirón Huancavelica 170. El espacio está vinculado a la memoria del Gran Almirante Miguel Grau y permite conocer elementos relacionados con la historia naval peruana. Mientras que en Piura se puede visitar la Casa Museo Gran Almirante Grau, ubicada en la calle Tacna 662. Este recinto también forma parte de los espacios destinados a preservar y difundir el legado histórico naval.

En los tres casos, la atención será de 9:00 a. m. a 4:00 p. m. durante octubre. Al tratarse de una actividad gratuita, los visitantes podrán aprovechar el horario establecido para organizar su recorrido y conocer estos espacios dedicados a la conservación del patrimonio nacional.

¿Qué podrás encontrar durante la visita?

Los recorridos guiados permitirán a los visitantes acercarse a distintos aspectos de la historia naval del Perú a través de objetos y documentos conservados en los museos. La propuesta busca que el público pueda conocer de manera directa elementos que forman parte del patrimonio histórico del país.

Además, los espacios permiten aproximarse a la trayectoria de destacados personajes relacionados con la historia naval peruana y comprender la importancia de acontecimientos que forman parte de la memoria nacional.

La actividad está dirigida a familias, estudiantes y público en general, por lo que puede convertirse en una opción para realizar durante los fines de semana o en una jornada dedicada a conocer lugares históricos.

Así, durante todo octubre, quienes deseen realizar una visita cultural sin costo pueden acudir a cualquiera de los tres museos navales habilitados por la Marina de Guerra del Perú. Con horarios de atención de 9:00 a. m. a 4:00 p. m., la iniciativa permite conocer piezas, documentos y objetos vinculados con la historia naval y el patrimonio del país.