Museos GRATUITOS por Fiestas Patrias: Esta es la ruta cultural en Lima para este 27, 28 y 29 de julio

27/07/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Las Fiestas Patrias 2026 no solo se celebran en las calles con desfiles y conciertos, también se viven en los espacios culturales. La Municipalidad de Lima presentó una iniciativa que invita a los ciudadanos a recorrer la historia y el arte de la capital con ingreso gratuito a nueve museos entre el 27 y el 29 de julio, sumándose a la medida nacional que garantiza acceso libre a los recintos administrados por el Estado.

La recomendación de la Municipalidad

La propuesta, apoyada en la Resolución Ministerial N.º 000221-2026-MC, busca que las familias limeñas y visitantes aprovechen los días festivos para reencontrarse con el patrimonio cultural.

El mapa compartido por la comuna incluye espacios emblemáticos como el Lugar de la Memoria, la Tolerancia y la Inclusión Social (LUM), el Museo Nacional de Arqueología, Antropología e Historia del Perú, el Museo de Arte Italiano y el Museo José Carlos Mariátegui, entre otros.

Cada uno de ellos ofrecerá actividades especiales, desde visitas guiadas hasta exposiciones permanentes, con el objetivo de acercar la cultura a todos los públicos.

Celebración cultural

La medida se enmarca en la política del Ministerio de Cultura de abrir las puertas de los museos a nivel nacional durante las fiestas patrias. Así, no solo Lima sino también regiones como Cusco, Arequipa, Lambayeque y Piura tendrán ingreso gratuito a sus principales recintos, reforzando el carácter inclusivo de la celebración.

Así, la iniciativa resume el espíritu de estas fechas importantes: mantener viva la actividad cultural, mucho más en los días festivos como lo son Fiestas Patrias. La Municipalidad de Lima destacó que esta apertura gratuita es una oportunidad para que los ciudadanos conozcan más sobre la historia prehispánica, republicana y contemporánea del país, y para que los turistas disfruten de una oferta cultural diversa sin costo adicional.

Además, la invitación se convierte en una alternativa frente a la amplia agenda de conciertos, circos y festivales que se desarrollan en la capital durante estas fechas. Los museos ofrecen un espacio de reflexión y aprendizaje que complementa la celebración festiva, permitiendo que las familias encuentren actividades seguras y educativas.

El ingreso gratuito a los museos entre el 27 y el 29 de julio se convierte en una de las principales actividades culturales de las Fiestas Patrias 2026. La iniciativa de la Municipalidad de Lima y el Ministerio de Cultura refuerza la idea de que la celebración nacional es también un reencuentro con la memoria y la identidad del país.