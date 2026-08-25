Gobierno debe impulsar formalización de conductores con bono de chatarreo, plantea Tito Alvites

25/08/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La propuesta para atender la informalidad en el transporte plantea ir más allá de la reducción de multas. Tito Alvites, conductor de 'La Hora del Volante', pidió una estrategia para rescatar a conductores que continúan fuera del sistema formal, mediante apoyo para renovar sus vehículos y acceder a empresas que cumplan con las normas vigentes.

Alvites plantea apoyo para los conductores

En entrevista con Exitosa, el también director periodístico explicó que los trabajadores con multas pendientes pueden encontrar dificultades para avanzar hacia la formalización. Por ello, planteó que el Gobierno considere medidas adicionales que permitan resolver esta situación y facilitar su incorporación.

Sostuvo que una de las alternativas sería entregar un bono de chatarreo, destinado a que los conductores puedan dejar sus unidades actuales y adquirir un vehículo que les permita continuar trabajando. Luego, podrían incorporarse a una empresa formal y cumplir con los requisitos correspondientes.

"Se les puede entregar un bono de chatarreo para que adquieran un vehículo y se inscriban en una empresa formal", explicó.

Esta propuesta fue planteada bajo el contexto de la reciente medida del Gobierno acerca de las sanciones de transporte. El Ministerio de Transportes y Comunicaciones estableció una reducción excepcional de hasta 90% de determinadas multas, mediante el Decreto Supremo 017-2026, publicado el 25 de agosto.

Reducción de multas y formalización

El régimen excepcional permite reducir en 90% las multas por infracciones de tránsito y transporte público y privado, bajo las condiciones establecidas por la norma. La medida tendrá una vigencia de 90 días para tránsito y 180 días para transporte público y privado.

El beneficio contempla multas pendientes de inicio de procedimiento sancionador, en trámite, firmes impugnadas o en ejecución coactiva. También incluye las infracciones impuestas durante la vigencia del régimen, siempre que correspondan a los supuestos establecidos por el Gobierno.

Asimismo, la propuesta de Alvites incorpora otro elemento: ayudar a los conductores a renovar sus vehículos y pasar a empresas formales. El planteamiento apunta a que el apoyo del Estado no se limite al pago de sanciones, sino a que también considere mecanismos para facilitar su incorporación al transporte formal.

Este anuncio forma parte de las medidas adoptadas para facilitar el pago de sanciones pendientes. En ese escenario, Alvites planteó que los conductores que todavía enfrentan dificultades para formalizarse reciban alternativas específicas, como el bono de chatarreo para renovar sus unidades.

La formalización de conductores, la reducción excepcional de multas y la renovación de vehículos se mantienen como el planteamiento de Tito Alvites. La propuesta considera que los trabajadores puedan acceder a una unidad nueva y posteriormente integrarse a una empresa que opere formalmente.