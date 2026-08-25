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Nuevo SISMO remece al NORTE del Perú, HOY, martes 25 de agosto: entérate del epicentro y magnitud, según el IGP

Un nuevo movimiento telúrico se registró en el Perú durante la noche de este martes 25 de agosto. Conoce cuál fue la magnitud y el epicentro, de acuerdo al último reporte del IGP.

Sismo hoy, 25 de agosto.
Sismo hoy, 25 de agosto. Difusión

25/08/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú / Actualizado al 25/08/2026

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Un nuevo sismo ha remecido al país, hoy martes 25 de agosto, según el reciente informe del Instituto Geofísico del Perú (IGP). Descubre dónde fue el epicentro exacto de este movimiento telúrico y además, conoce cómo actuar ante una situación similar o de mayor magnitud.

¿Cuál fue la magnitud del temblor?

Como se recuerda, el Perú se encuentra sobre el "Cinturón de Fuego del Océano Pacífico", una zona de alta actividad sísmica y volcánica, lo que ocasiona que los temblores sean recurrentes en nuestro país y uno se volvió a sentir durante la noche de hoy, martes 25 de agosto, más precisamente a las 8:34 p. m., según el Centro Sismológico Nacional, entidad encargada del monitoreo de la actividad sísmica que afecta al territorio nacional.

De acuerdo con su más reciente reporte revelado en sus redes sociales, el movimiento telúrico registró una magnitud de 4.2, con el punto de referencia a 26 kilómetros al suroeste (océano Pacífico) de Zorritos, provincia de Contralmirante Villar, región Tumbes.

Asimismo, la entidad adscrita al Ministerio del Ambiente reveló que el movimiento telúrico tuvo una profundidad de 59 kilómetros, así como una latitud y longitud de - 3.81 y -80.85, respectivamente, con una intensidad de nivel II.

(Noticia en desarrollo...)

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