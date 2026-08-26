Meta pagará casi 17 mil millones de dólares tras juicio histórico por daños de redes sociales a niños

26/08/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

El gigante tecnológico Meta, empresa matriz de Facebook, Instagram y WhatsApp, ha aceptado el pago de casi 17 mil millones de dólares para ponerle fin a un juicio histórico en su contra en el que 29 estados de EE.UU. presentaron demandas tras acusarla de crear adicción en menores con sus redes sociales.

Cabe señalar que, además la compañía deberá adoptar medidas adicionales con el propósito de proteger a niños y adolescentes a través de sus servicios para que de alguna manera pueda remediar, el daño, que según las localides noreamericanas señalan que provoca en niños.

Casi 17 mil millones de dólares para poner fin a juicio histórico

La entidad que preside Mark Zuckerberg alcanzó este acuerdo con 52 fiscales generales de todo Estados Unidos. El cierre de este pacto se estableció en la segunda semana del juicio en el tribunal federal de Oakland (California) que analiza los efectos de la navegación sin límite por publicaciones, el envío de notificaciones o las recomendacionesd de contenido en el bienestar de niños y adolescentes.

Este acuerdo resolvería las acusaciones tanto en tribunales federales como estatales de Estados Unidos. Además de la parte económica, este documento incluye otras medidas que Meta debe aplicar al funcionamiento de sus redes sociales.

Entre estas, la compañía se ha comprometido a incorporar un límite de dos horas de uso para los menores de 18 años, en esta caso solo un padre o un tutor. Asimismo se aplicará un bloqueo nocturno predeterminado entre la medianoche y las 6:00 a.m. También, Meta aceptó bloquear las notificaciones a menores de 18 años entre las 10:00 p.m. y las 7:00 a.m., así como durante el horario escolar.

De la misma forma, introducirá sistemas para identificar y eliminar a menores de 13 años y deberá responder al 90% de las denuncias de adolescentes sobre contenido dañino en un plazo de seis horas.

Adicionalmente, los menores de 18 años contarán con la oportunidad de depersonalizar su 'feed'. En ese sentido, meta se compromete a "mantener, revisar y mejorar las medidas de seguridad".

El plazo de una década para abonar el dinero

Hay que señalar que, según el documento Meta deberá distribuir en cuotas anuales el pago de los casi 17 mil millones a lo largo de un período de diez años. De esa cantidad, el 70% se entregará a los estados que han impulsado la demanda y deberán destinarlos a proteger a los jóvenes en redes sociales.

En medio de un juicio histórico tras ser acusada de crear adicción en menores con sus redes sociales, el gigante tecnológico Meta, empresa matriz de Facebook, Instagram y WhatsApp, ha aceptado el pago de casi 17 mil millones, para ponerle fin a esta situación.