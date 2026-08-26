Agustín Lozano arremete contra los árbitros de la Liga 1: "No están mejorando, no quieren progresar"

26/08/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Los árbitros de la Liga 1 vuelven a estar en el ojo de la tormenta. Fecha tras fecha del Torneo Clausura 2026, los clubes cuestionan penales, expulsiones y otras decisiones de los jueces, una situación que terminó provocando que Agustín Lozano arremetiera contra los referís durante una conferencia ante jóvenes que se encuentran en formación.

Lozano cuestiona a árbitros de la Liga 1

En las últimas jornadas del Torneo Clausura 2026, las quejas contra los árbitros de la Liga 1 se han convertido prácticamente en parte del campeonato.

Pa la csm pic.twitter.com/Z30rv3RHKs — El Gato Grone (@elgatogrone) August 25, 2026

Los clubes han expresado su malestar por jugadas polémicas, penales cuestionados, expulsiones que consideran innecesarias y decisiones que, desde sus perspectivas, terminaron influyendo en distintos partidos.

En medio de este panorama, Agustín Lozano decidió pronunciarse y dejó claro que no está dispuesto a respaldar a los árbitros que vienen dirigiendo en el campeonato nacional.

El presidente de la FPF sorprendió con sus declaraciones durante una conferencia realizada frente a árbitros que se encuentran en proceso de formación. Y es que, lejos de defender a los referís con mayor experiencia, planteó la posibilidad de darle espacio a una nueva generación.

"Si los que están dirigiendo siempre se equivocan todas las semanas, prefiero que se equivoquen ustedes. Si los FIFA, los que ya están siempre, no están resolviendo los problemas, no están mejorando o no quieren mejorar o no quieren progresar, le voy a dar oportunidad a nueva gente, a nueva gente, nueva sangre", señaló Lozano.

FPF evalúa renovar el arbitraje peruano

De acuerdo con el periodista Gustavo Peralta, en la FPF no estarían nada conformes con el rendimiento de los árbitros FIFA en la Liga 1, pese a que, en teoría, son los jueces que deberían marcar la diferencia por su mayor experiencia y nivel.

"No han gustado nada las acciones, las actuaciones de los árbitros durante todo este tiempo. Muchos congelados, la mayoría congelados y sancionados... Castigados por CONAR han sido los FIFA. Y los que más errores han tenido son los FIFA", señaló durante el programa Hablemos de Max.

En ese sentido, la FPF tendría en mente renovar sus filas con la llegada de nuevos árbitros y, al mismo tiempo, mejorar las condiciones de trabajo de los jueces que forman parte del campeonato nacional.

"(...) Creo que con la gran mayoría de FIFA van a terminar sin la insignia FIFA el otro año. Va a haber una decisión fuerte y contundente desde Federación para reemplazar a todos los actuales FIFA. Reestructuración total", concluyó Peralta.

Así, la polémica por el arbitraje vuelve a instalarse en el centro de la Liga 1, esta vez con una declaración directa de Agustín Lozano que pone bajo la lupa a los llamados 'hombres de negro' y abre la puerta a una nueva generación de jueces.