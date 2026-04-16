Adultos mayores pueden exigir PENSIÓN a sus hijos por este MOTIVO: Esto se sabe del proceso

16/04/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Adultos mayores pueden solicitar pensión a sus hijos, de acuerdo a la jueza de Familia de la Corte de Lima, Milagros Álvarez Echarri. Conoce cuál es el motivo de la demanda y todos los detalles del proceso judicial.

Adultos mayores pueden exigir pensión a hijos: ¿Por qué?

Si bien es cierto que hay varios casos de demanda de pensión de alimentos a favor de menores de edad, pocos conocen que también adultos mayores pueden reclamar ese derecho por esta razón: si sufren abandono económico de sus hijos.

Pues bien, la jueza Milagros Álvarez Echarri precisó que aunque estos casos no son tan visibles, la ley contempla esta posibilidad y establece responsabilidades claras dentro del entorno familiar. De acuerdo a la magistrada, los adultos mayores tienen todo el derecho a tener medidas de protección tanto sociales como judiciales.

"Tienen derecho a recibir alimentos; sin embargo, vemos que los casos en los que se demandan alimentos para adultos mayores son muy escasos", señaló a 'Andina'.

Seguidamente, agregó que la situación de vulnerabilidad de este sector se intensifica significativamente con el paso de los años, especialmente al superar los 65 años, especialmente los 80 años, etapa en la que suele aparecer discapacidades que agravan su estado de salud. Ello genera un incremento en los costos de vida (contratar cuidadores especializados y comprar medicinas), que en muchas situaciones no pueden cubrir por sí mismos.

¿Cómo hacer la demanda de pensión a los hijos?

La magistrada precisó que, de acuerdo a la ley, los adultos mayores tienen "derecho a vivir una vida digna" y, de acuerdo a la normativa vigente, se establece un orden de responsabilidad sobre ellos: "En primer lugar están los hijos; luego, otros parientes como los nietos. Siempre hay alguien obligado a asistir a un adulto mayor", indicó.

Para iniciar con la demanda de pensión de alimentos a los hijos si sufren abandono económico, se debe tener en cuenta lo siguiente:

Acreditar el vínculo familiar , con partidas de nacimiento que demuestren el parentesco filial.

, con partidas de nacimiento que demuestren el parentesco filial. Evidencia documentada de la vulnerabilidad del adulto mayor (informes médicos, recetas, costos de cuidadores, facturas).

de la vulnerabilidad del adulto mayor (informes médicos, recetas, costos de cuidadores, facturas). Prueba de que el demandado (hijo/nieto) tiene ingresos o posibilidades económicas suficientes para asumir la pensión.

El proceso puede incluir una pensión provisional mientras se resuelve el caso. La jueza también indicó que un hijo puede exigir judicialmente a sus propios hermanos el cumplimiento de esta responsabilidad sobre sus padres.

Detalles para demanda de adultos mayores a hijos por pensión.

Incumplimientos y sanciones sobre entorno familiar

El proceso o trámite judicial es más ágil y gratuito para las demandas de alimentos. Finalmente, precisó que quienes no cumplen con esta obligación, recibirían sanciones como el embargo a cuentas y bienes, así como liquidaciones de deuda o pueden terminar en la ejecución de estos bienes. Pero eso no sería todo, ya que recordó la existencia del registro de deudores alimentarios morosos, lo que limita el acceso a créditos y genera antecedentes negativos.

Recordó a los hijos que "existe una obligación con nuestros padres. Ellos en su momento nos cuidaron y ahora corresponde retribuir ese apoyo". Esta responsabilidad sobre los adultos mayores no solo es legal, sino también moral.

En Perú, los adultos mayores tienen el derecho legal de exigir pensión de alimentos a sus hijos si sufren abandono económico, según precisó Milagros Álvarez Echarri, jueza de Familia de la Corte de Lima a 'Andina'.