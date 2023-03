"No nos detendrán": Viceministra del MIMP es amenazada de muerte por caso Makanaky pero asegura que continuarán con investigaciones

28/03/2023 / Exitosa Noticias / Actualidad

En entrevista para Exitosa, la viceministra de Poblaciones Vulnerables del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP), Elba Espinoza Ríos, aseguró que desde este sector no detendrán las investigaciones relacionadas al caso del influencer "Makanaky", quien confesó haber participado de un violación a una menor edad. Esto, pese a las amenazas de muerte que viene recibiendo.

"En el marco de las acciones que el Ministerio de la Mujer viene implementando sobre este caso, ayer hemos recibido, tanto la ministra Tolentino como mi persona, amenazas de sujetos inescrupulosos que se esconden tras el anonimato y nos remiten videos donde nos amenazan y nos pide que dejemos de investigar y hacer seguimiento a este caso", declaró para nuestro medio.

Denuncia amenazas de muerte

Según precisó, tanto la ministra de la Mujer, Nancy Tolentino, como ella vienen recibiendo amenazas desde ayer, y no solo por mensaje de texto sin también a través de videos y llamadas telefónicas, pero remarcó que a este último no han respondido, pero que si provienen de los penales.

"Nosotros seguimos firmes con el cumplimiento de nuestras funciones y velar porque estos casos se investiguen y se llegue a ubicar a los culpables (...) la Policía Nacional está haciendo la investigación que corresponda. Son varios números telefónicos de los cuales se recibe las amenazas", precisó.

También mencionó que, al momento, el Ministerio de la Mujer ya viene dando seguimiento al caso de Makanaky a través del Programa Nacional Aurora, pero se espera que el Ministerio Pública empiece con las investigaciones a fin de que se esclarezcan los hechos.

"Nosotros estamos en investigación, ya el Programa Nacional Aurora presentó ayer un escrito ante el Ministerio Público solicitando que se inicie todas las investigaciones para que se esclarezca estos hechos. Todavía se desconoce a edad de este influencer pero seguimos con las indagaciones que corresponda", reiteró.

¿Qué dijo Makanaky?

En la última entrevista del programa "Cha' Kalato" de Jonathan Maicelo publicado en Youtube, el tiktoker Einer Alva León "Makanaky" contó cómo fue el inicio de su vida sexual a sus 15 años. La audiencia se sintió indignada tras enterarse que el polémico creador de contenido forzó a una menor a tener relaciones sexuales con él.

"Fue a los 15 años, con una chibola. (Mis amigos) Me dijeron: '¿Quieres debutar?, pero ella no quiere, a la fuerza lo vamos a hacer'. No quiso dejarse y mis amigos, como son 'fríos', la cogieron (...). No ha sido una violación, no sé. Nada, yo no he violado, mis amigos me dijeron porque ellos son 'fríos de fríos'", contó Makanaky.

Jonathan Maicelo se mostró sorprendido con lo contado y le cuestionó si se trataría de una violación, pero el tiktoker intentó justificarse indicando que fue idea de sus compañeros de colegio.