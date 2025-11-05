Osiptel bloqueó más de 1.8 millones de celulares vinculados a casos de extorsión y otros delitos

05/11/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

El presidente ejecutivo del Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (Osiptel), Jesús Guillén, señaló ante el Congreso que, de abril a octubre del 2025, se han bloqueado más de 1.8 millones de celulares vinculados a crímenes como la extorsión y el sicariato.

Como parte de las medidas para erradicar la venta ambulatoria de chips, desde las que se articulan actividades ilícitas, Osiptel afirmó que trabaja de manera conjunta con las municipalidades, empresas operadoras, la Policía Nacional del Perú (PNP) y el Ministerio Público, "cada uno desde el ámbito de sus competencias".

Osiptel estima el bloqueo de 2 millones de celulares a fines del 2025.

"Estimamos que, hasta fines de 2025, se bloquearán cerca de 2 millones de celulares que no están registrados en la lista blanca y presentan historial negativo", sostuvo ante la Comisión de Transportes y Comunicaciones del Congreso.

Más de S/125 millones en multas a operadoras

Por otro lado, se detalló que, en los últimos cinco años, el organismo impuso multas por más de S/ 125 millones a las empresas operadoras por infracciones al permitir la venta de chips móviles en la vía pública, práctica prohibida desde el 2015.

Suspensión de líneas durante estado de emergencia

Por su parte, Tatiana Piccini, directora de Atención y Protección del Usuario de Osiptel, informó que, a raíz de la declaratoria de estado de emergencia en Lima y Callao, la Policía, Fiscalía o el propio regulador, pidieron a las operadoras suspender sus líneas de servicio utilizadas para delitos.

Asimismo, el pasado 31 de octubre, Osiptel también les solicitó suspender 479 líneas móviles vinculadas a extorsión y secuestro, según expuso Guillén durante la misma sesión.

De 2020 a 2025, Osiptel impuso multas por más de S/ 125 millones a operadoras.

Piccini también señaló que las empresas operadoras tienen la obligación de evitar la venta ambulatoria de chips de líneas de celular, implementando acciones internas de regulación sobre sus puntos de venta y canales de atención. Además, deben informar a diario acerca de la ejecución efectiva de la suspensión de estas líneas destinadas al uso ilícito.

Ante la creciente ola de criminalidad, especialmente en cuanto a la extorsión, secuestro y sicariato, Osiptel viene implementando acciones reguladoras y fiscalizadoras desde su posición para erradicar las líneas de celulares que gestan los primeros pasos de la ejecución de delitos. Esta regulación se ha fortalecido a partir de la declaratoria de estado de emergencia en Lima y Callao desde el pasado 22 de octubre.