¡Atención!: Aumento en la tarifa del agua solicitado por Sedapal aún está en evaluación, confirma Sunass

El presidente ejecutivo de la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento (Sunass), Mauro Gutiérrez, informó que el pedido de Sedapal para un nuevo incremento en la tarifa del agua potable en Lima y Callao se encuentra actualmente en evaluación.

El regulador, señaló, no puede adelantar una decisión sobre este recurso, pues se trata de una pretensión de la empresa prestadora que debe ser analizada bajo criterios técnicos.

Gutiérrez precisó que la solicitud corresponde a un recurso formal presentado por Sedapal y que la Sunass ya cumplió con el mandato de rebalanceo tarifario culminado en diciembre de 2025. Cualquier modificación adicional, añadió, será evaluada conforme a la metodología vigente y al marco normativo establecido.

Marco normativo y competencias

El titular de la Sunass explicó que el Decreto Legislativo 1620, aprobado en 2023, redujo algunas competencias que antes tenía el regulador. Por ejemplo, aspectos como la tasa de ganancia ya no son definidos directamente por la Sunass, sino bajo criterios externos fijados por la norma.

Según Gutiérrez, el argumento de Sedapal para solicitar un aumento mayor se basa en la tasa de ganancia que considera necesaria. Sin embargo, los cálculos de la Sunass reconocen un rango de entre 5 % y 6 %, y no los porcentajes más altos planteados por la empresa. Cada punto porcentual adicional, subrayó, tiene un impacto significativo en la tarifa final que pagan los usuarios.

Uso de los recursos

El presidente de la Sunass fue enfático en señalar que, en caso se generen mayores ingresos por un incremento tarifario, estos deberán destinarse estrictamente a inversiones específicas y en beneficio de los usuarios. Para garantizarlo, el regulador ha planteado mecanismos como fideicomisos, que aseguren que los recursos no sean utilizados para fines distintos a los previstos.

El anuncio abre un asunto sensible: mientras Sedapal busca mayores ingresos para, según afirman, sostener inversiones y mejorar el servicio, los usuarios enfrentaban ya el temor de un incremento para este mes de febrero pero que fue postergado hasta el próximo junio.

La discusión sobre la tasa de ganancia y el destino de los fondos refleja la tensión entre la necesidad de financiar proyectos de infraestructura y la capacidad de pago de las familias. La Sunass insiste en que cualquier ajuste debe estar respaldado por criterios técnicos y mecanismos de control, pero la sola posibilidad de un nuevo aumento genera preocupación.

El pedido de Sedapal para un nuevo aumento en la tarifa del agua está en evaluación por la Sunass. De aprobarse, los mayores ingresos deberán destinarse exclusivamente a inversiones específicas, bajo mecanismos de control como fideicomisos. La decisión final dependerá de criterios técnicos y del marco normativo vigente.