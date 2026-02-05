Estado de emergencia por lluvias: Gobierno despliega 10 ministerios para las 21 regiones en alerta

05/02/2026 / Exitosa Noticias / Política

Tras la reciente declaratoria del estado de emergencia en 179 distritos de 21 regiones del Perú, la Presidencia de la República anunció la "coordinación técnica" entre 10 ministerios de Estado y el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) para acciones preventivas.

10 ministerios participarán en intervenciones en regiones vulnerables

El gobierno de José Jerí dispuso la medida este jueves por 60 días calendario en múltiples distritos de 21 deparamentos ante el peligro inminente de las intensas precipitaciones pluviales. que se vienen registrando en los últimos días.

"El Ejecutivo busca mitigar las amenazas meteorológicas y garantiza la coordinación técnica de Indeci, intervención de 10 ministerios y acciones inmediatas de prevención", se lee en la publicación de X.

Es importante señalar que la declaratoria se publicó mediante el Decreto Supremo N.º 019-2026-PCM este miércoles 4 de febrero en el boletín de normas legales del Diario Oficial El Peruano.

¡Gobierno toma acción ante las lluvias intensas! 179 distritos de 21 departamentos son declarados en estado de emergencia ante la posibilidad de precipitaciones y los riesgos asociados, por lo que el Ejecutivo busca mitigar las amenazas meteorológicas. pic.twitter.com/tsGb8bhVJE — Presidencia del Perú 🇵🇪 (@presidenciaperu) February 5, 2026

¿En qué ciudades se aplica lo dispuesto por el Gobierno?

De acuerdo con lo detallado en el dispositivo, son aproximadamente 179 distritos los que estarán bajo estado de emergencia, a fin de que se ejecuten las "medidas y acciones de excepción, inmediatas y necesarias, de reducción del muy alto riesgo existente, así como de respuesta y rehabilitación que corresponda".

A continuación, te señalamos las provincias establecidas en el presente decreto supremo, a fin de que puedas empezar las prevenciones del caso.

Amazonas: Bongara, Chachapoyas, Luya y Rodríguez de Mendoza.

Áncash: Casma y Huaraz.

Ayacucho: Lucanas, Parinacochas, Páucar del Sara Sara y Víctor Fajardo.

Cajamarca: Celendín, Chota, Contumaza, Cutervo, Hualgayoc, Jaén, San Ignacio y San Miguel.

Huancavelica: Acobamba, Castrovirreyna y Huaytara.

Huánuco: Huánuco.

Ica: Ica, Chincha y Palpa.

Junín: Chanchamayo y Tarma.

La Libertad: Ascope, Trujillo y Sánchez Carrión.

Lambayeque: Chiclayo y Lambayeque.

Lima: Lima. Cajatambo, Cañete, Huaral, Huaura y Yauyos.

Loreto: Alto Amazonas, Loreto y Maynas.

Moquegua: General Sánchez Cerro y Mariscal Nieto.

Pasco: Oxapampa.

Piura: Ayabaca, Huancabamba y Morropón.

San Martín: Bellavista, El Dorado, Lamas, Picota, Rioja y San Martín.

Tacna: Tacna y Tarata.

Tumbes: Contralmirante Villar y Zarumilla.

Ucayali: Coronel Portillo, Padre Abad y Purus.

Acciones a realizar

Durante el período de estado de emergencia, los Gobiernos regionales y locales comprendidos en el presente decreto supremo, realizarán las labores correspondientes con la coordinación técnica y seguimiento del INDECI y la participación de los siguientes ministerios:

Ministerio de Salud (Minsa)

Ministerio de Educación (Minedu)

Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego

Ministerio de Vivienda

Ministerio del Interior (Mininter)

Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC)

Ministerio de Energía y Minas

Ministerio de la Mujer

Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS)

Ante la declaratoria de estado de emergencia en 21 departamentos del Perú por intensas lluvias, el Gobierno dispuso la coordinación de 10 ministerios con el Indeci.