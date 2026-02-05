RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
Este jueves

Temblor esta noche, 5 de febrero: Magnitud y epicentro del sismo que remece Perú HOY

La noche de este jueves 5 de febrero se reportó un nuevo sismo en el territorio peruano. Conoce la magnitud y epicentro del temblor que remeció el Perú.

Sismos en Perú HOY
Sismos en Perú HOY (Difusión)

05/02/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 05/02/2026

El Centro Sismológico Nacional (Censis) reportó un nuevo sismo en el territorio peruano ocurrido durante la noche de este jueves 5 de febrero. Conoce aquí los detalles de este temblor en la siguiente nota.

Sismo en Loreto

¡Los sismos siguen! El Censis, entidad adscrita al Instituto Geofísico del Perú (IGP), reportó un sismo de magnitud 4.1 alrededor de las 7:40 de la noche de este jueves 5 de febrero.

El sismo ocurrió a 65 kilómetros al noreste de la localidad de Andoas, de la provincia Datem del Marañón en el departamento de Loreto, según el reporte sísmico.

La notificación del Centro Sismológico registró una profundidad de 145 kilómetros, una latitud de -3.20, longitud de -75.92 en este temblor registrado esta noche.

El Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) perteneciente al Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) brindó detalles del sismo ocurrido durante esta noche. En esta se precisa que el epicentro ocurrió en el distrito de Trompeteros, Loreto.

Reporte del COEN-Indeci de magnitud 4.1
Reporte del COEN-Indeci de magnitud 4.1

Siguiendo con el rango de magnitud registrado, se registró que por contar con una magnitud 4.1, esta catalogado con alerta verde, la cual indica que es un sismo de baja magnitud por encontrarse en la categoría < 4.5

Recomendaciones de INDECI

Como se sabe, Perú se encuentra ubicado en la zona conocida como Cinturón de Fuego del Pacífico, región que concentra el 75% de los volcanes que existen en el mundo y donde suceden aproximadamente el 80% de los temblores más fuertes.

Ante un sismo es preciso considerar las recomendaciones de los principales organismos de prevención del país. En ese caso, INDECI brindó sugerencias a tomar en cuenta.

  • Conservar la calma en todo momento, evalúa la situación y ayuda a los demás. Ejecuta lo practicado.
  • Aléjese de ventanas, repisas o de cualquier utensilio, artefacto u objeto que pueda caer en la Vía de Evacuación.
  • Si no puedes salir, ubícate en la Zona de Seguridad Interna previamente identificada, como a costado de las columnas o muros estructurales o cerca a la caja del ascensor.
  • Evacúa con tu mochila para Emergencias.

El sismo de magnitud 4.1 ocurrido durante esta noche de jueves 5 de febrero tuvo como epicentro el distrito de Trompeteros, provincia Datem del Marañón en el departamento de Loreto. Se recomienda a la población mantener la calma y mantenerse informado mediante canales oficiales.

Temas relacionados Censis reporte Sismo temblor

