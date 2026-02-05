Caso 'Saweto': Incluyen en "Lista de los más buscados" a prófugos por asesinatos de líderes indígenas

05/02/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Una resolución del Ministerio del Interior (Mininter) recomendó la inclusión de cuatro prófugos de la justicia en la "Lista de los más buscados" por el caso 'Saweto' por hechos ocurridos en el 2014 tras el asesinato de cuatro líderes indígenas.

Acceden a incluirlos en la "Lista de los más buscados"

Tras la solicitud de las familias agraviadas, el Mininter recomendó acceder a la solicitud de inclusión de los ciudadanos José Carlos Estrada Huayta. Hugo Soria Flores, Josimar y Segundo Atachi en la "Lista de los más buscados" del Programa de Recompensas.

El caso 'Saweto' recoge los casos de cuatro líderes indígenas Edwin Chota, Jorge Ríos Pérez, Francisco Pinedo Ramírez y Leoncio Quintisima, quienes fueron torturados y asesinados a manos de mafias de tala ilegal en el 2014.

Tras el reconocimiento de los cuerpos, las familias de los agraviados continuaron con las denuncias en contra de organizaciones y redes criminales que atacan territorios de diversas comunidades. Los familiares pasaron por archivamientos, denuncias fraudulentas y retrasos en el proceso judicial.

El Poder Judicial dictó condena en contra de cuatro hombres investigados: Josimar Atachi Félix y Segundo Euclides Atachi Félix como coautores, y a Hugo Soria Flores y José Carlos Estrada Huayta como autores mediatos por el delito de homicidio calificado.

Debido a la tipificación del delito, este "califica como delito de alta lesividad", razón por la cual el Mininter ha dispuesto la inclusión de los cuatro condenados en el Programa de Recompensas.

Condenados continúan prófugos de la justicia

El pasado 25 de agosto del 2025, la Corte Superior de Justicia de Ucayali confirmó, en segunda instancia, la condena de 28 años y 3 meses de prisión efectiva en contra de los cuatro sentenciados.

Además incrementó la reparación civil de S/200,000 a S/400,000, los cuales deberán ser pagados de forma solidaria por los sentenciados a favor de los sucesores de los agraviados.

Los sentenciados permanecen prófugos de la justicia pese a que el caso cuenta con más de 11 años esperando ser resuelta por los familiares de las víctimas.

La sentencia marcó un precedente para proteger la vida de otros defensores ambientales peruanos, sin embargo, los cuatro acusados aún no son capturados por la Policía Nacional.

Por continuar prófugos de la justicia, el Mininter accedió a la solicitud de incluir en la "Lista de los más buscados" a los cuatro madereros condenados por el asesinato de cuatro líderes indígenas del caso 'Saweto'.