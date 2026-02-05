¡Atención! Senamhi advierte incremento de la temperatura en la sierra y la selva para este fin de semana

05/02/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

¡Atención! El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) advirtió que la sierra sur y la selva presentarán un aumento de la temperatura para este fin semana. A continuación, te contamos cuáles son las regiones en específico donde se sentirá este fenómeno climatológico para que puedas tomar tus medidas de prevención si en caso piensas viajar a alguna de ellas.

¿Dónde se registrará el aumento de la temperatura?

De acuerdo con la entidad adscrita al Ministerio del Ambiente, se espera entre el viernes 6 y el sábado 7 de febrero se registre un alza de la sensación térmica de ligera a moderada intensidad, principalmente en horas de la mañana y hacia el mediodía, lo que generará un aumento significativo de la radiación ultravioleta (UV) en ambas regiones.

En cuanto a las temperaturas máximas, el día de mañana, viernes 6 de febrero, se prevén valores entre 15 °C y 28 °C en la sierra sur; mientras que, en la selva norte se presentarán temperaturas máximas entre 31 °C y 36 °C, entre 34 °C y 35 °C en la selva centro, y entre 34 °C y 35 °C en la selva sur. Para el sábado 7 de febrero, los valores máximos en la sierra sur oscilarán entre los 14 °C y 28 °C.

Del mismo modo, se esperan ráfagas de viento con velocidades cercanas a los 45 km/h en la sierra sur y alrededor de los 35 km/h en la selva. Estas condiciones podrían estar acompañadas de precipitaciones (lluvia, granizo, aguanieve y nieve) localizadas en la sierra, chubascos aislados y eventos de corta duración en la selva, principalmente durante las horas de la tarde y noche.

¿Cómo protegerse de los rayos UV?

De acuerdo con el Senamhi, la radiación ultravioleta están clasificadas como "muy altos" y "extremadamente altos", por lo que recomienda adoptar medidas de protección solar, especialmente durante las horas de mayor intensidad.

Para evitar enfermedades dermatológicas ligadas a la exposición solar, se debe de aplicar bloqueador solar con FPS 50 + cada tres horas, incluso en días nublados o dentro del hogar, ya que, la radiación UV atraviesa los vidrios de las ventanas.

Asimismo, no se debe exponer la piel al sol entre las 10:00 a. m. y las 2:00 p. m., horas de mayor radiación, según lo expuesto por la entidad. La advertencia es especialmente para los adultos mayores, quienes acumulan a lo largo de su vida mayor exposición solar, lo que incrementa su riesgo de desarrollar cáncer de piel.

Sobre esta enfermedad, en el Perú, este tipo de cáncer ocupa el tercer lugar en incidencia. Si bien es cierto que su mortalidad no es tan alta como otros tipos, puede tratarse con éxito si se detecta a tiempo.

Desde el Senamhi exhortan a la población a tomar en cuentas las siguientes recomendaciones para salvaguardar su salud.