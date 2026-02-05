Ex cantante de ONE DIRECTION anuncia concierto en PERÚ: Fecha y lugar del concierto AQUÍ

05/02/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Zayn Malik, ex integrante de la banda musical juvenil, One Direction, llega al Perú en su primera gira mundial como solista tras una pausa musical. ¿Cuándo se presenta y dónde cantará el artista británico en Lima? Esto se sabe de su recital en el territorio peruano.

Zayn confirma concierto en Perú

El excantante juvenil regresa a los escenarios del mundo y ¡ha incluido a Perú en la lista! para sorpresa de todas las fieles seguidoras de la banda británica One Direction.

Con su gira como solista 'The KONNAKOL Tour' muestra una nueva faceta musical con el lanzamiento de su próximo álbum de estudio.

Con 31 fechas a nivel mundial, la ciudad de Lima está incluida en el esperado regreso de uno de los cantantes más reconocidos de la famosa boy band adolescente.

El concierto está programado para el 14 de octubre desde las 8:30 de la noche en el Multiespacio Costa 21, en la Costa Verde, en el distrito de San Miguel.

La compra de entradas iniciara con una preventa Zayn VIP Key, disponible desde el 10 al 12 de febrero, para las más entusiastas seguidoras del artista.

Posteriormente, se abrirá la preventa exclusiva para clientes BBVA entre el 11 al 12 del presente mes la cual culminará con la venta general de entradas desde el viernes 13 de febrero desde las 10:00 de la mañana.

Zayn Malik anunció gira mundial e incluye al Perú

Regresa a Sudamérica: ¿Cuándo inicia su gira?

'The KONNAKOL Tour' representa un importante hito en su carrera como solista tras la separación de la banda británica. Desde su camino como solista lanzó temas como 'Pillowtalk', 'Love like this' y 'Eyes Closed' que remecieron el mundo del pop mundial.

Ahora, tras una pausa musical, Zayn inicia su gira mundial el 12 de mayo en la ciudad de Manchester, importante ciudad que consolidó la carrera del cantante y 'One Direction'.

El artista recorrerá diversos escenarios mundiales en regiones como Norteamérica, Sudamérica y diversas ciudades de Estados Unidos como Los Ángeles, Washington, Orlando, entre otros.

Este 2026 llega recargado de esperados conciertos como el de Zayn Malik con la gira como solista 'The KONNAKOL Tour' la cual incluye al Perú con fecha para este 14 de octubre en Lima.