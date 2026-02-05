Metropolitano: ATU realiza inspección integral en toda la vía exclusiva para prevenir accidentes

05/02/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El pasado lunes 26 de enero, un bus del Metropolitano chocó violentamente contra el puente de la Estación México en la Vía Expresa. Por suerte y a pesar de lo aparatoso del incidente, solo se reportaron heridos menores sin ningún hecho de gravedad.

ATU realiza inspección en la Vía del Metropolitano

Con el objetivo de reforzar la seguridad vial y prevenir la ocurrencia de accidentes en la operación de este sistema de transporte y evitar un incidente similar, la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) inició una Inspección de Seguridad Vial (ISV) en toda la vía exclusiva del servicio.

La entidad adscrita al Ministerio de Transportes y Comunicaciones, inició con esta revisión este jueves 5 de febrero en la estación Domingo Orué. Además, este proceso se ejecutará de manera progresiva en el resto de estaciones operativas del Metropolitano como parte de una evaluación integral de la infraestructura y condiciones de operación del sistema.

"La evaluación está a cargo de un equipo multidisciplinario especializado de la ATU, el cual evaluará las condiciones de los sistemas de contención, la señalización horizontal y vertical, así como otros dispositivos de control de tránsito, con el fin de identificar oportunidades de mejora que contribuyan a fortalecer la seguridad vial en la vía exclusiva del Metropolitano", indicaron en un comunicado.

Realizarán mejoras tras resultados de la inspección

Cuando todo el proceso se revisión se haya concretado, los resultados servirán para elaborar análisis y propuestas técnicas orientadas a mejorar los estándares de seguridad de puentes, accesos peatonales, señalización, zonas de riesgo y salidas de emergencia, todo ello bajo criterios y estándares internacionales de seguridad vial, que permitan elevar la transitabilidad segura de los buses y reducir riesgos para usuarios y operadores.

"Con estas acciones, la ATU reafirma su compromiso con la ciudadanía de fortalecer la seguridad vial del Metropolitano y brindar un servicio de transporte público eficiente, confiable y seguro, priorizando en todo momento el bienestar de los usuarios", agregaron.

Es importante precisar que meses atrás la Defensoría del Pueblo alertó sobre series deficiencias en la Estación Central lo que pondría en riesgo a cientos de pasajeros que transitan a diario por este importante punto del sistema.

