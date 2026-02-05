Aeropuerto Jorge Chávez reporta FALLAS en su sistema de radar: Vuelos retrasados y cancelados

05/02/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La noche de este jueves 5 de febrero, Lima Airport Partners reportó inesperadas fallas técnicas en el sistema de radar del Aeropuerto Jorge Chávez que han generado retrasos y cancelaciones de múltiples vuelos.

Nuevo Aeropuerto Jorge Chávez presentó fallas en su sistema de radar

Mediante un comunicado en X, LAP advirtió a las 7:30 p.m. que el operador Corpac, encargado de la gestión de torre de control, viene realizando trabajos de contingencia que podrían generar afectaciones al itinerario de viajes.

Dentro de los vuelos nacionales, los afectados con destino al aeropuerto son nueve, con siete retrasados y dos cancelados; mientras que los que parten desde el terminal aéreo son cuatro, con dos demorados y dos cancelados.

Respecto a los vuelos internacionales, se registran dos salidas y tres llegadas demoradas.

En tanto, la empresa concesionaria recomendó a los pasajeros contactar a las aerolíneas para conocer el estado exacto de sus vuelos, además de que continuarán informando de manera oportuna sobre cualquier actualización del restablecimiento del sistema.

A continuación, se detalla la lista de vuelos demorados y cancelados a partir de las 7 de la noche del jueves:

Vuelos nacionales

Salidas: Chiclayo (1), Cusco (3)

Llegadas: Tarapoto (1), Juliaca Homologado (1), Cusco (2), Chiclayo (2), Tumbes (1), Iquitos (1)

Vuelos internacionales

Salidas: Madrid (1), Miami (1)

Llegadas: Madrid (1), Río de Janeiro (1), Miami (1)

Corpac descarta cierre del aeropuerto de Jaén

El pasado 30 de enero, la Corporación Peruana de Aeropuertos y Aviación Comercial (CORPAC) brindó un importante anuncio para los turistas nacionales e internacionales que tienen como destino la provincia de Jaén, región Cajamarca, sobre las intervenciones en la pista de aterrizaje del Aeropuerto Fernando Belaunde Terry.

La entidad aseveró que, durante la ejecución de la obra, no se interrumpirán los vuelos en el terminal aéreo, descartando un eventual cierre tras verificar que la pista de aterrizaje respondió adecuadamente a las operaciones aéreas, incluso en condiciones de lluvia.

De acuerdo con la programación preliminar dada a conocer por Corpac, la intervención deberá iniciarse en la primera quincena de febrero y tendrá una duración estimada de 60 días calendario, pudiendo ajustarse por condiciones climáticas y operacionales.

Sobre el sistema de subdrenaje en el que se va a trabajar, permitirá evacuar adecuadamente el agua acumulada en temporada de lluvias, reduciendo la degradación del pavimento y contribuyendo a que la pista mantenga condiciones más seguras y estables a lo largo del tiempo.