Presidente José Jerí declara estado de emergencia por 30 días en Lima y Callao para combatir la inseguridad

21/10/2025 / Exitosa Noticias / Política

El presidente de la República, José Jerí, brindó un mensaje a la Nación esta noche. El mandatario anunció la declaración del estado de emergencia en Lima y Callao por 30 días para combatir la criminalidad.

Estado de emergencia en Lima y Callao

Como estaba previsto, el manatario José Jerí brindó,este martes 21 de octubre, un mensaje a la Nación al promediar las 8 y 35 de la noche en el que dio a conocer la principal medida ante la problemática de la inseguridad ciudadana.

Acompañado del premier Ernesto Álvarez y por todos los funcionarios que conforman el Gabinete Ministerial, el jefe de Estado dirigió su comparecencia de manera frontal.

"Compatriotas, la delincuencia ha crecido de manera desmesurada en los últimos años causando un enorme dolor en miles de familias y perjudicando, además, el progreso del país, pero esto se acabó. Hoy empezamos a cambiar la historia en la lucha contra la inseguridad en el Perú", expresó Jerí Oré.

Bajo esa premisa, señaló que el estado de emergencia que fue aprobado por el Consejo de Ministros entrará en vigencia desde esta medianoche y por un periodo de 30 días en Lima Metropolitana y el Callao.

"Presenta un nuevo enfoque, pasamos de la defensiva a la ofensiva en la lucha contra el crimen. Una lucha que nos permitirá recuperar la paz, la tranquilidad y la confianza de millones de peruanos. Las guerras se ganan con acciones no con palabras. ¡Viva el Perú!", finalizó el gobernante peruano.

Gobierno oficializa estado de emergencia

Posteriromente al mensaje a la Nación presidencial, el Poder Ejecutivo oficializó el estado de emergencia en Lima Metropolitana y el Callao a través de la publicación del decreto supremo publicado en el boletín de normas legales del Diario Oficial El Peruano.

Al respecto, cabe destacar que, algunas de las medidas establecen la restricción de visitas en los centros penitenciarios y la prohibición de dos personas circulando en un vehículo menor.

Decreto Supremo que declara el Estado de Emergencia en Lima y Callao

De igual manera, habrá apagón eléctrico en las celdas, permitiendo únicamente la iluminación. Se realizará el desmontaje y destrucción de antenas de telecomunicación ilícitas.

Además, se establecerá el control territorial focalizado en zonas críticas y resguardo de instituciones públicas con participación de las fuerzas combinadas, entre otras medidas.

En conclusión, el presidente de la República, José Jerí, brindó un mensaje a la Nación esta noche. El mandatario anunció la declaración del estado de emergencia en Lima y Callao por 30 días para combatir la criminalidad.