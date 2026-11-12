Papa León XIV en Chiclayo: misa en Pampas de Pimentel tendrá un caballito de totora en el escenario

12/11/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

Una de las principales actividades que tendrá el papa León XIV durante su visita apostólica a Chiclayo es la misa multitudinaria en las Pampas de Pimentel. Ante ello, un elemento milenario y representativo de la provincia y la región Lambayeque como es el caballito de totora, adornará el altar del escenario.

Orgullo para todo un distrito

Aunque no estuvo a cargo de este trabajo, Pedro Huamanchumo Orozco (85), antiguo pescador del distrito pesquero de Santa Rosa, en diálogo con la Agencia Andina, relató la importancia que tiene para ellos. Pese a sus años, continúa elaborando esta embarcación, que será exhibida a millones durante la cobertura de alcance internacional.

Pedro Huamanchumo con una imagen del papa León XIV.

El octogenario manifestó que fue gracias a sus padres que aprendió el oficio, quienes a lo largo de sus vidas utilizaron el caballito de totora para entrar y salir al mar y conseguir el sustento para el hogar. Por ello, hizo un llamado a las nuevas generaciones para que preserven este legado.

Nuestros padres nos enseñaron esta tradición. Nos decían que teníamos que aprender como ellos pescaban en el caballito de totora. Con estas embarcaciones nos criaron y educaron", sostuvo el pescador y artesano.

Encuentro con Robert Prevost

Durante la plática, el pescador señaló que conoció al sacerdote Robert Prevost, hoy papa León, cuando visitó el distrito de Santa Rosa y ofició una misa en la parroquia local, en la cual participó. Indicó que será un gusto volver a verlo y que para él, es un honor que un caballito de totora adorne el altar en las Pampas de Pimentel.

Comentó que también es fundador y presidente de la Hermandad del Señor de los Milagros de Santa Rosa, y destacó que esta oportunidad, con la visita del vicario de Cristo permitirá dar a conocer al mundo la historia de su pueblo y su profunda vinculación con el mar.

Es preciso recordar que la misa que oficiará el santo padre está programada para las 10:30 de la mañana y será la primera actividad oficial que realice tras su llegada a esta ciudad. Posteriormente, tiene prevista una visita privada a la capilla San Óscar A. Romero, entre otras.

Para la misa que el papa León oficiará en las Pampas de Pimentel, en Chiclayo, una embarcación milenaria formará parte de la ornamentación del altar que se ubicará en el estrado. Un caballito de totora podrá ser visto por los miles de fieles en todo el Perú y el mundo entero.