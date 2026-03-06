Minsa alerta: Personas con obesidad tienen mayor riesgo de sufrir deshidratación y golpes de calor en verano

06/03/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

En el marco del Día Mundial de la Obesidad, el Ministerio de Salud (Minsa) advirtió que las personas con exceso de grasa enfrentan mayores riesgos durante el verano, debido a la dificultad de su organismo para regular la temperatura corporal aún en actividades que no requieren demasiado esfuerzo físico.

El especialista Ray Ticse Aguirre, del Servicio de Endocrinología del Hospital Nacional Cayetano Heredia, explicó que el exceso de grasa funciona como un aislante que impide liberar el calor del cuerpo, lo que incrementa la acumulación térmica y, con ello, mayores riesgos de deshidratación severa.

"Muchas personas con obesidad presentan además condiciones como hipertensión o diabetes, que limitan la capacidad de adaptación al calor y elevan la probabilidad de sufrir golpes de calor", señaló el endocrinólogo.

Actividad física en verano

El especialista indicó que quienes viven con obesidad tienen menor tolerancia al ejercicio en ambientes calurosos, ya que generan más calor corporal y, por ende, les resulta más difícil eliminarlo.

Por ello, recomendó realizar actividad física en horarios de menor temperatura —temprano en la mañana o al final de la tarde—, mantener una ingesta adecuada de agua y evitar rutinas intensas durante las horas de mayor radiación.

Especialista recomienda realizar ejercicios en horarios con menos calor.

El verano suele estar acompañado de un aumento en el consumo de bebidas azucaradas y alimentos altos en calorías, lo que agrava los riesgos metabólicos. Estas bebidas aportan calorías sin producir saciedad, favoreciendo el incremento de peso y complicaciones como la resistencia a la insulina o el desarrollo de diabetes. Por ello, las bebidas rehidratantes y el agua siguen siendo mejores opciones.

Recomendaciones del Minsa

Para proteger la salud metabólica durante la temporada de calor, el Minsa recomienda una serie medidas para ayudar con dicho proceso y la reducción natural del exceso de gras corporal.

Priorizar el consumo de agua.

Evitar bebidas azucaradas.

Incorporar alimentos frescos, especialmente frutas y verduras.

Mantener controles médicos periódicos.

Según datos oficiales, la obesidad afecta con mayor frecuencia a adultos entre los 30 y 59 años, siendo más prevalente en mujeres y en zonas urbanas. Estas cifras reflejan la urgencia de reforzar acciones preventivas y campañas de concienciación en el país

El exceso de grasa no solo incrementa el riesgo de enfermedades crónicas, sino que también expone a las personas a complicaciones graves durante el verano, como la deshidratación y los golpes de calor. El Minsa insta a adoptar hábitos saludables y a mantener un seguimiento médico para reducir los riesgos asociados a la besidad.